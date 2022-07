Porfirio Lobo Sosa , expresidente hondureño y esposo de Bonilla de Lobo, se refirió durante las últimas horas a la situación que atraviesa la ex primera dama recluida en el centro penitenciario de Támara.

Rosa Elena Bonilla de Lobo , ex primera dama de Honduras (2010-2014 vive sus primeros días en prisión posterior al funeral de uno de sus hijos, Saíd Lobo , tras el crimen ocurrido el 14 de julio en Tegucigalpa, en el que además murieron otros tres jóvenes.

Dijo sentirse “tranquilo” por la seguridad de su esposa como interna del penitenciario de Támara y aseguró no temer de que algo pudiera ocurrirle, como sí indicaron los abogados de Bonilla de Lobo posterior al crimen contra su hijo.

El tribunal, por mayoría de votos, “declara no ha lugar solicitud de cambio de medidas” en la causa contra Bonilla y su ex secretario privado Saúl Escobar, dijo a periodistas la portavoz del Poder Judicial, Lucía Villars.

El Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa rechazó el viernes modificar las medidas cautelares de prisión preventiva que le impusieron a la ex primera dama Rosa Elena Bonilla, esposa del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), declarada culpable en marzo por fraude continuado y apropiación indebida.

Villars indicó que el tribunal ordenó que la ex primera dama “sea evaluada por Medicina Forense” y se presente un dictamen médico sobre su condición, para determinar si Bonilla “se encuentra bien o mal de salud”. Al recibir el informe de Medicina Forense, el Tribunal de Sentencia decidirá si autoriza o no el traslado de Bonilla de la cárcel a su casa bajo arresto domiciliario, señaló la portavoz del Supremo.

El cambio de cárcel por arresto domiciliario fue solicitado el miércoles por el asistente de la Presidencia de Honduras en atención a presos políticos y sociales, Pedro Amador, debido a los riesgos que enfrenta Rosa Elena de Lobo luego del asesinato de un hijo suyo. Amador pidió al tribunal tomar “en consideración la situación de vulnerabilidad y riesgo en que se encuentra (Bonilla)” luego de que su hijo Said Lobo Bonilla fue asesinado la semana pasada en Tegucigalpa junto a tres hombres.

Agregó que la defensa de Bonilla presentó una garantía por 36 millones de lempiras (1,4 millones de dólares) para que le puedan otorgar arresto domiciliario a la ex primera dama al considerar que está en peligro en la Penitenciaría Femenina de Adaptación Social, situada unos 25 kilómetros al norte de Tegucigalpa. El Tribunal de Sentencia señaló también que en los próximos días indicará la fecha en la que se realizará la audiencia de lectura de la sentencia que deberán cumplir la ex primera dama y su ex secretario.

La ex primera dama fue condenada el pasado 17 de marzo en la repetición del juicio por fraude y apropiación indebida continuada de recursos a título de coautora, según la resolución del Tribunal de Sentencia. Bonilla fue detenida el 28 de febrero de 2018 luego de una investigación del Ministerio Público coordinada con la otrora Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), que dependía de la Organización de Estados Americanos (OEA). Su ex secretario privado Saúl Escobar, se entregó en marzo de 2018 a las autoridades hondureñas. EFE