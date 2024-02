“Ucrania busca estrechar lazos con Honduras”: diplomático de Ucrania

Ruslán Spírin, representante especial de Ucrania para América Latina y el Caribe, se encuentra en el país en reuniones con el sector empresarial y en busca de estrechar lazos con el gobierno de Xiomara Castro.

El diplomático habló sobre su visita de dos días y dijo que se ha tocado las puertas del gobierno para entablar una agenda en común, pero aún no recibe una respuesta.

¿Cuál es el motivo de su visita a Honduras?

El concepto de la visita en la región viene de una nueva estrategia ucraniana sobre el desarrollo de relaciones con la región de América Latina y el Caribe, durante muchos años las relaciones tenían un carácter de impulsivo y caótico. Con cada país teníamos relaciones bilaterales, pero no había una estrategia y ahora ya está generada esa estrategia porque consideramos que esta región es muy importante.

¿Qué busca dar a conocer durante su visita?

Mostrar que queremos ser más cercanos a nuestros pueblos, estrechar nuestros lazos de amistad y proponer el desarrollo del comercio. En educación el tema de intercambio de profesores, becas y más.

¿Con el gobierno o la Cancillería aún no hay reunión concertada?

Se supone que con los países que se tiene relaciones diplomáticas se tiene la misma visión, aquí tengo propuestas comerciales de empresarios. Hay reunión con la Cámara de Comercio, empresarios y hemos pedido una cita con la Cancillería, y nos han atendido hoy (ayer) el vicecanciller Tony García.

¿Cómo está la relación diplomática de Ucrania con Honduras?

Bastante lenta y por eso digo que estamos corrigiendo nuestros errores del pasado, deberíamos ser más dinámicos y con más iniciativa. Tenemos algunos acuerdos bilaterales firmados, pero es poca cosa y bueno, estamos dispuestos a mejorarla porque podemos compartir muchas cosas.

¿Cómo ve la postura de Honduras con la guerra de Rusia con Ucrania?

Desde el inicio de la guerra Honduras ha declarado su intención de establecer las paz y Honduras lo ha declarado. En la ONU, Honduras votó a favor de las declaraciones a favor de Ucrania acusando las agresiones rusas y luego se abstuvo en algún momento, algunas declaraciones de la ONU ya no fueron votadas a favor de alguien. Fue declarada como neutralidad la posición de Honduras y eso quiere decir que no quiere involucrarse, pero a veces la neutralidad sirve a favor del agresor cuando no explicas al agresor que debe actuar como tal, él sigue atacando.