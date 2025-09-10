Honduras entrega a Nicaragua la antorcha de la paz y la libertad centroamericana

San José, Costa Rica.

Nicaragua recibió de Honduras este miércoles la antorcha centroamericana de la paz y la libertad, en conmemoración del 204 aniversario de la independencia de la Corona española. La flama centroamericana fue recibida en el puesto fronterizo de Las Manos, que comparten Nicaragua y Honduras, en un acto que sobresalió por los colores oficiales de cada país, azul y blanco.

La ministra nicaragüense de Educación, Mendy Aráuz, quien recibió la llama del subsecretario de Estado en el Despacho de Servicios Educativos de Honduras, Edwin Hernández Zerón, destacó el simbolismo de la antorcha para la unidad, la paz y la hermandad de la región. Posteriormente, la ministra nicaragüense de Educación entregó la antorcha a la estudiante con excelencia académica Freydel Dinoska Cruz, que estudia en el Instituto Nacional de Segovia Leonardo Matute del municipio de Ocotal, fronterizo con Honduras, para iniciar el recorrido en Nicaragua, escoltada por los símbolos patrios.

La flama centroamericana será entregada el viernes, en Managua, a los copresidentes nicaragüenses, Daniel Ortega y Rosario Murillo, en un acto oficial.

Recorrido de la antorcha

Según las autoridades nicaragüenses, la flama recorrerá su país hasta el sábado próximo, antes de ser entregada a Costa Rica. El sábado la llama continuará su recorrido hasta el puesto fronterizo de Peñas Blancas, en el sur de Nicaragua, donde será entregada a autoridades educativas de Costa Rica, según los planes del Ministerio de Educación nicaragüense.

