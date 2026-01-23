Estas zonas de Honduras estarán sin energía eléctrica este sábado 24 de enero

Diversas zonas de Honduras enfrentarán cortes programados de energía eléctrica este sábado 24 de enero, debido a trabajos de mantenimiento en subestaciones, circuitos y líneas de transmisión, de acuerdo con el calendario establecido por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Las interrupciones forman parte de labores preventivas orientadas a garantizar la estabilidad y continuidad del servicio.
