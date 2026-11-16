Un informe de pérdidas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), elaborado con datos extraídos del sistema comercial al cierre de julio de 2026, dimensiona los desafíos que enfrenta la estatal para mejorar el control de sus usuarios, la facturación y la regularización del suministro eléctrico.
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Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista multimedia con experiencia en notas de economía, desarrollo en infraestructura y vialidad, empresa privada y gobierno. Parte del equipo de Diario La Prensa desde 2011.