EN VIVO: evacúan pruebas admitidas en segunda audiencia de Juan Orlando Hernández

Lo que se notificó son los medios de prueba con los que cuenta Estados Unidos, prueba testifical, prueba audiovisual, prueba pericial si la hubiera, entre otros elementos. Las pruebas completas se presentarían finalmente en un futuro juicio, si es que lo hay, además es probable que las pruebas sensibles, como el testimonio de los testigos protegidos, no se hayan incluido en las declaraciones juradas presentadas hoy.

Durante la audiencia de este miércoles se presentaron dos declaraciones juradas de un fiscal y un agente de la DEA que han trabajado en el caso. Estas esbozan parte de las evidencias recogidas contra Hernández, pero no se revisaron las pruebas en sí.

Más temprano, el juez de extradición, dada la petición formulada por la defensa técnica de Juan Orlando Hernández, concedió una hora y media para la lectura y análisis de la información certificada y enviada por Estados Unidos. El plazo otorgado finalizó a las 11: am para continuar con la evacuación de pruebas.

A la audiencia solo llegaron el juez de extradición, el expresidente Hernández y sus cuatro abogados defensores, no hubo representación de Estados Unidos ni presencia de familiares.

Tras un receso de hora y media se reanudó (2:30 pm) la audiencia de proposición y evacuación de medios de prueba en la Corte Suprema de Justicia ( CSJ ), que comenzó a las 9:15 am, donde el juez natural Edwin Francisco Ortez podría decidir si otorga o no la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández (53), reclamado por Estados Unidos.

Juan Orlando Hernández únicamente se limitó a escuchar la carga probatoria, luego se presentaron los respectivos alegatos por parte de la defensa y ahora el juez tendrá que valorar si se cumplen o no los requisitos enmarcados en el tratado de extradición. El resultado de esta audiencia no necesariamente se conocerá hoy, podría tardar algunos días para determinar si procede o no la extradición.