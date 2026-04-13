En fotos: así se vive el juicio político contra funcionarios en el Congreso

Tegucigalpa, Honduras.

La comisión especial del Congreso Nacional inició este lunes el proceso de juicio político contra el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, así como contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) Mario Morazán, Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez.

La jornada comenzó con la ausencia de Ochoa, quien estaba citado a las 9:00 de la mañana, pero no compareció ante la comisión, dejando su silla vacía al inicio de la audiencia.

Ante esta situación, desde el CNE se informó que las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López remitieron documentación con pruebas y elementos testificales relacionados con el caso contra Ochoa.

En paralelo, los magistrados Mario Morazán, Lourdes Mejía y Gabriel Gutiérrez presentaron recursos de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en respuesta al proceso que se les sigue en el Congreso Nacional.

Pese a la acción legal, Morazán sí acudió a su citación y se presentó ante la comisión minutos después de las 11:00 de la mañana.

Durante la audiencia, la diputada Tania Pinto, presidenta de la comisión, explicó que el proceso continuará mientras no exista una resolución judicial que ordene su suspensión.

“Si la Corte Suprema de Justicia admite los recursos de amparo, da una actuación y dice una resolución de que se da con suspensión del acto reclamado, entonces ahí nosotros deberíamos de parar el proceso, pero hasta que eso no suceda, nosotros continuamos con la prosecución del proceso”, manifestó Pinto.

Por su parte, Morazán presentó una recusación contra el diputado Kilvett Bertrand, a quien señaló de haber adelantado criterio sobre el caso.

“Para que esta comisión sea objetiva, es necesario que estén personas que no hayan prejuzgado. Hay varias personas que han prejuzgado, pero lo puedo dejar pasar; sin embargo, dentro de ustedes hay una persona que no solamente ha prejuzgado mi responsabilidad política, sino que ha aducido la existencia de responsabilidad penal. En consecuencia, en marco del derecho del debido proceso y un juicio transparente, objetivo e imparcial, yo por este medio presento recusación en contra del diputado Kilvett Bertrand”, expresó.

La comisión especial está integrada por los diputados Tania Pinto (presidenta), Lissi Cano (vicepresidenta), Alberto Cruz (secretario), Kilvett Bertrand, Saraí Espinal, Sara Zavala, Luz Ernestina Mejía, Arnold Burgos y Alejandra Vallecillo.

De acuerdo con la agenda establecida, las comparecencias fueron programadas en distintos horarios: a las 9:00 a.m. Marlon Ochoa; a las 11:00 a.m. Mario Morazán; a la 1:00 p.m. Lourdes Mejía; y a las 3:00 p.m. Gabriel Gutiérrez.

Sin embargo, las audiencias de los magistrados suplentes fueron reprogramadas para horas de la tarde. En el caso de Gabriel Gutiérrez, se informó que no comparecerá hasta que la Corte Suprema de Justicia resuelva el recurso de amparo presentado.