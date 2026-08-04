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Empresarios de Centroamérica y República Dominicana acuerdan impulsar una agenda regional conjunta

Fedepricap definió una agenda regional para impulsar la integración económica, las inversiones y el seguimiento a las relaciones con Estados Unidos

  • Actualizado: 04 de agosto de 2026 a las 15:24 -
  • Agencia EFE
Empresarios de Centroamérica y República Dominicana acuerdan impulsar una agenda regional conjunta

Fedepricap acuerda fortalecer la integración económica regional.

 Foto: redes sociales
Santo Domingo, República Dominicana

Los gremios empresariales que integran la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (Fedepricap) acordaron este martes retomar una agenda regional común que incluirá el seguimiento a la evolución de las relaciones con Estados Unidos, la integración económica y la facilitación de inversiones.

La decisión fue adoptada durante la Asamblea Ordinaria de Presidentes de la Fedepricap, celebrada en Santo Domingo bajo la presidencia temporal del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Cohep), cuyo presidente, Celso Juan Marranzini, abogó por fortalecer la coordinación regional ante los cambios en el comercio internacional, las tensiones geopolíticas y los avances tecnológicos.

La región necesita fortalecer la coordinación entre sus organizaciones empresariales para intercambiar experiencias, definir posiciones comunes y dar seguimiento a temas como la integración económica, el comercio, la atracción de inversiones, las relaciones con Estados Unidos, la transformación tecnológica y el fortalecimiento institución, señaló Marranzini durante su intervención.

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Según un comunicado del Conep, los participantes también plantearon impulsar temas como el desarrollo del talento, la inteligencia artificial, la seguridad jurídica, el fortalecimiento institucional y la defensa de la democracia y la libertad de empresa, además de aprovechar oportunidades derivadas del 'nearshoring' y la transformación digital.

La Fedepricap representa a cientos de miles de empresas y millones de empleos en la región, por lo que, además de defender los intereses del sector privado, debe contribuir a promover una Centroamérica y una República Dominicana más integradas, competitivas y democráticas, agregó el empresario dominicano.

La reunión contó con representantes de las principales organizaciones empresariales de Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá y República Dominicana.

Asimismo, se destacó el acercamiento del sector privado panameño a la federación y se expresó solidaridad con el empresariado de Nicaragua "ante las restricciones que han afectado la libertad de empresa y el funcionamiento de sus organizaciones empresariales".

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Agencia EFE
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