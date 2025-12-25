Embajada de China envía mensaje directo a Honduras tras triunfo de Asfura

Tegucigalpa, Honduras.

La Embajada de China en Honduras se pronunció tras el triunfo de Nasry Asfura en las elecciones presidenciales 2025 y afirmó que respeta la decisión expresada por el pueblo hondureño en las urnas. En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, la sede diplomática citó a un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, quien señaló que las elecciones presidenciales “son un asunto interno de Honduras”. “El pueblo hondureño ha tomado su decisión soberana y China la respeta. Estamos dispuestos a colaborar con Honduras para impulsar la relación bilateral sobre la base del principio de una sola China”, indicó el portavoz, según el mensaje difundido por la embajada.

Chinese Foreign Ministry Spokesperson:



The presidential election is the domestic affair of Honduras. China respects the choice of the Honduran people and stands ready to work with Honduras to advance the bilateral relationship on the basis of the one-China principle. pic.twitter.com/TM030IfWCJ — Embajada de China en Honduras (@EmbChinaHn) December 25, 2025

Nasry “Tito” Asfura, de 67 años, fue declarado de forma virtual presidente electo de Honduras para el período 2026-2030, luego de una espera de 24 días tras los comicios generales celebrados el pasado 30 de noviembre. El proceso electoral estuvo marcado por tensiones políticas, denuncias de presunto fraude formuladas incluso antes de las votaciones, amenazas contra dos consejeras electorales y señalamientos de supuesta injerencia externa. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), Asfura, candidato del conservador Partido Nacional, obtuvo el 40.26 % de los votos, imponiéndose por un estrecho margen a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, quien alcanzó el 39.54 %, con el 99.93 % de las actas escrutadas.