Embajada de China envía mensaje directo a Honduras tras triunfo de Asfura

La Embajada de China en Honduras se pronunció tras el triunfo de Nasry Asfura en las elecciones presidenciales 2025 y afirmó que respeta la decisión expresada por el pueblo hondureño en las urnas.
En un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, la sede diplomática citó a un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, quien señaló que las elecciones presidenciales “son un asunto interno de Honduras”.
“El pueblo hondureño ha tomado su decisión soberana y China la respeta. Estamos dispuestos a colaborar con Honduras para impulsar la relación bilateral sobre la base del principio de una sola China”, indicó el portavoz, según el mensaje difundido por la embajada.
Chinese Foreign Ministry Spokesperson:— Embajada de China en Honduras (@EmbChinaHn) December 25, 2025
The presidential election is the domestic affair of Honduras. China respects the choice of the Honduran people and stands ready to work with Honduras to advance the bilateral relationship on the basis of the one-China principle. pic.twitter.com/TM030IfWCJ
Nasry “Tito” Asfura, de 67 años, fue declarado de forma virtual presidente electo de Honduras para el período 2026-2030, luego de una espera de 24 días tras los comicios generales celebrados el pasado 30 de noviembre.
El proceso electoral estuvo marcado por tensiones políticas, denuncias de presunto fraude formuladas incluso antes de las votaciones, amenazas contra dos consejeras electorales y señalamientos de supuesta injerencia externa.
Según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE), Asfura, candidato del conservador Partido Nacional, obtuvo el 40.26 % de los votos, imponiéndose por un estrecho margen a Salvador Nasralla, del Partido Liberal, quien alcanzó el 39.54 %, con el 99.93 % de las actas escrutadas.
El presidente electo es conocido popularmente como “Papi a la orden” y se desempeñó anteriormente como alcalde del Distrito Central, cargo desde el cual consolidó su proyección política a nivel nacional.
Asfura sucederá en el cargo a Xiomara Castro, presidenta de la República por el partido Libre, quien confirmó que entregará el poder el próximo 27 de enero, conforme al calendario constitucional.
En un mensaje emitido la noche de Navidad, Castro reiteró que permanecerá en el cargo “como lo manda la Constitución, hasta el 27 de enero de 2026, ni un día más, ni un día menos”.
Durante la campaña electoral, Asfura planteó la posibilidad de revisar la relación diplomática entre Honduras y China, y no descartó un eventual restablecimiento de vínculos con Taiwán.
El entonces candidato sostuvo que el país recibía mayor apoyo comercial y económico cuando mantenía relaciones con Taipéi, mientras que los lazos comerciales con Pekín no han generado los beneficios esperados por algunos sectores productivos.