Embajada de Alemania en Honduras reconoce victoria electoral de Nasry Asfura

La Embajada de la República Federal de Alemania en Tegucigalpa felicitó oficialmente a Nasry Asfura por su victoria en las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre, reconociéndolo como el ganador del proceso democrático en Honduras.
A través de un pronunciamiento oficial, la embajada reafirmó su disposición de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales entre Alemania y Honduras, basadas en valores y compromisos compartidos.
Libertad, seguridad, bienestar y derechos humanos fueron señalados como los ejes fundamentales sobre los cuales ambas naciones seguirán trabajando de manera conjunta.
La representación diplomática alemana destacó la importancia del proceso electoral y extendió también su reconocimiento al pueblo hondureño por su participación en lo que calificó como una "fiesta democrática".
La declaración se suma a las reacciones internacionales tras la declaratoria oficial de los resultados electorales, en las que distintos gobiernos y organismos han expresado su respaldo al presidente electo y al proceso democrático hondureño.
