  1. Inicio
  2. · Honduras

Embajada de Alemania en Honduras reconoce victoria electoral de Nasry Asfura

A través de un pronunciamiento oficial, la embajada reafirmó su disposición de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales entre Alemania y Honduras

Embajada de Alemania en Honduras reconoce victoria electoral de Nasry Asfura

Fotografía de archivo de Nasry Asfura.

Foto: Gustavo Amador / EFE
Tegucigalpa, Honduras.

La Embajada de la República Federal de Alemania en Tegucigalpa felicitó oficialmente a Nasry Asfura por su victoria en las elecciones generales celebradas el 30 de noviembre, reconociéndolo como el ganador del proceso democrático en Honduras.

A través de un pronunciamiento oficial, la embajada reafirmó su disposición de continuar fortaleciendo las relaciones bilaterales entre Alemania y Honduras, basadas en valores y compromisos compartidos.

Expresidentes latinoamericanos felicitan a Asfura por su victoria electoral

Libertad, seguridad, bienestar y derechos humanos fueron señalados como los ejes fundamentales sobre los cuales ambas naciones seguirán trabajando de manera conjunta.

Chile manifiesta "respeto" por declaratoria de Nasry Asfura como presidente electo

La representación diplomática alemana destacó la importancia del proceso electoral y extendió también su reconocimiento al pueblo hondureño por su participación en lo que calificó como una "fiesta democrática".

La declaración se suma a las reacciones internacionales tras la declaratoria oficial de los resultados electorales, en las que distintos gobiernos y organismos han expresado su respaldo al presidente electo y al proceso democrático hondureño.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias