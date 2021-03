Xiomara, Nasry y Yani siguen a la cabeza en lentísimo conteo de elecciones primarias

TEGUCIGALPA.

Con más del 37% de las actas procesadas, el triunfo de los aspirantes presidenciales del Partido Nacional, Partido Liberal, al igual que Libertad y Refundación (Libre), se consolida, luego de cinco días de haberse celebrado los undécimos comicios primarios e internos a nivel nacional.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) divulgó ayer el tercer boletín con los resultados oficiales del nivel electivo presidencial y en el que es más que evidente la diferencia de marcas obtenidas entre los ganadores y perdedores por las tres organizaciones políticas.

7,905 actas ha procesado el Consejo Nacional Electoral (CNE) en cinco días. Esto representa un poco más del 37% de las 23,880 actas que tendrán que ser procesadas.

En el partido de la estrella solitaria se amplía más la contundente ventaja de votos del líder del movimiento Unidad y Esperanza, Nasry Asfura, sobre su contrincante Mauricio Oliva, quien lidera con más de 325,000 votos a su favor los comicios.

Pese a que en esta institución tradicional solo compitieron dos movimientos es el que más votantes y sufragios válidos reporta, incluyendo las actas de las Mesas Electorales Receptoras que han sido procesadas en las últimas 72 horas. Además, hubo 83,215 votos nulos y blancos.

Por medio de sus redes sociales, Oliva, quien preside el Congreso Nacional, aceptó su derrota con un total de 123,976 votos en el tercer cierre.

Mientras que el abogado Yani Rosenthal sigue a la cabeza en los resultados presidenciales del partido de la insignia rojiblanca, con un total de 148,075 votos, donde ni sumadas las marcas obtenidas por los aspirantes Luis Zelaya (81,980) y Darío Banegas (42,047) logran igualar los votos a favor del exconvicto.

533,183 votos se han registrado para el Partido Nacional hasta el tercer corte, es el que más votos lleva a su favor; le sigue el Partido Liberal con 309,086 y Libre con 198,040 votos.

En el partido de izquierda, la postulante por seis corrientes y una alianza, Xiomara Castro, se ha posicionado muy por encima de sus rivales con un total de 143,318 votos; Nelson Ávila tiene apenas 23,846 y es el que más cerca está de la lideresa. Carlos Eduardo Reina y Wilfredo Méndez apenas superan los 8,000 votos.

Desde el miércoles anterior, el órgano electoral viene emitiendo reportes cada 24 horas de los resultados solo en este nivel electivo, incumpliendo la promesa que en tres días daría por finalizado el conteo y digitalización de las actas de cierre de las 23,880 MER al menos para los aspirantes a la primera magistratura de la nación.

La incertidumbre, al igual que cuestionamientos de diversos sectores de la sociedad, no se han hecho esperar, debido a que el CNE no agiliza el escrutinio y a la fecha no hay resultados oficiales en los otros niveles electivos.