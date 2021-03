“Autoridades electorales deben evitar un nuevo conflicto social”: Juan Carlos Sikaffy

San Pedro Sula.

La incertidumbre generada a partir del atraso en los resultados de las elecciones primarias evidencia un retroceso de la democracia, consideró el presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juan Carlos Sikaffy, al tiempo de referir que es responsabilidad de las autoridades electorales y de la clase política evitar un nuevo conflicto político, y de respetar la voluntad popular que asistió a las urnas.

¿Qué consecuencias trae para la democracia la incertidumbre generada a partir del atraso en los resultados de las elecciones primarias? ¿Significa un retroceso histórico?

Es evidentemente el retroceso, es condenable que el CNE no pueda tener resultados electorales hoy que la información circula en forma rápida y que existen métodos seguros para poder trasmitir datos, no es aceptable que después de dos (tres) días de celebradas las elecciones en donde existió una participación ejemplar de la ciudadanía hondureña, no podamos contar con resultados oficiales, lo único que genera es un ambiente de incertidumbre, esto es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de los políticos que con viejas prácticas procedieron a su elección.

El presidente del Cohep dijo que los precandidatos deben llamar a la calma y pedir a las autoridades electorales que actúen de conformidad a la ley

El Cohep ha instado al Congreso Nacional que apruebe la nueva Ley Electoral, partiendo de la experiencia actual, ¿qué debe contener esta legislación para el fortalecimiento de futuros procesos?

Uno de los temas principales que se deben de legislar por medio de la Ley Electoral es la integración de las Mesas Electorales Receptoras (MER), nuevamente recomendamos que lo que debe de prevalecer es la ciudadanización de las mesas, no es posible que los partidos políticos continúen rectorando, administrando e incluso con su vinculación en la mesas electorales, esto no debe de continuar ocurriendo, esto lo que genera es la percepción de fraude, debemos de tener reglas claras para las elecciones generales, es importante que se cree también una ley del Tribunal de Justicia Electoral que ayude resolver todos los conflictos que se susciten derivado de los procesos electorales.

Honduras atravesó una crisis sociopolítica severa en 2017 tras las elecciones generales, ante los hechos actuales, ¿aún se está a tiempo de prevenir cualquier situación que desencadene otra crisis?

Aún estamos a tiempo, no podemos volver a atravesar una crisis política que provoque una crisis social y esto derive en una crisis económica, la preocupación debe ser fortalecer la débil institucionalidad y la dañada democracia.

Es responsabilidad de las autoridades electorales y de la clase política evitar un nuevo conflicto social, se deben de corregir todos los errores que se han dado en el proceso primario, de lo contrario la responsabilidad recaerá en ellos y los vamos a señalar en forma abierta y directa como responsables por no tomar los correctivos que correspondan.

El clamor del Cohep, al igual que otros sectores, es que se corrijan cuanto antes los errores de ahora para garantizar un proceso electoral confiable en noviembre.

Ante la incertidumbre, ¿qué deben hacer los precandidatos para contribuir a mantener la calma entre sus votantes?

Todos los precandidatos deben ser conscientes, deben llamar a la calma y pedir a las autoridades electorales que jueguen un papel de conformidad a la ley, es necesario que se revisen las actas frente a la presencia de los representantes de los movimientos de los partidos políticos, es importante que todos los precandidatos en caso de no estar conformes y no aceptar los resultados, hagan uso de los recursos legales que les corresponden, no se puede aceptar ningún tipo de fraude y en caso de que exista evidencia de ello, se debe de denunciar a quienes cometieron delitos electorales, es tiempo de sentar precedentes y que la institucionalidad se ponga a prueba.

¿La participación de votantes en el proceso electoral superó las expectativas?

Es de reconocer la participación de los ciudadanos quienes asistieron a las urnas, en forma ordenada, pacífica y respetando las medidas de bioseguridad, han dado ejemplo de civismo de amor a Honduras, también es una muestra que desean cambios reales, es por ello que exigimos al CNE que respete esa voluntad popular que hagan debidamente su trabajo y que no creemos más desconfianza en los hondureños.

A partir de la observación del proceso electoral que han realizado, ¿consideran que la población joven participó con entusiasmo en estas elecciones?

Los jóvenes han manifestado su voz por medio del ejercicio democrático del derecho al voto y nos han demostrado que quieren un futuro mejor para Honduras, que sueñan con un país de oportunidades.

La situación política actual sin duda ya está trascendiendo fuera del país, ¿traerá efectos en inversiones existentes y futuras?

Cualquier acción que genere incertidumbre en el país es un desincentivo para la atracción de las inversiones. Los años electorales son complejos porque es muy poca la inversión privada, nosotros frecuentemente pedimos a las instituciones que realicen su trabajo que cumplan la ley, el CNE debe de ser un buen árbitro y con acta en mano debe junto los movimientos políticos, impedir cualquier conflicto que termine de dañar la imagen del país.