Denuncian falta de medidas de bioseguridad en centros de votación de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

La escuela Dionisio de Herrera en el barrio Río de Piedras de San Pedro Sula, uno de los centros de votación insigne en la ciudad, no están aplicando las medidas de bioseguridad a los electores.

A la entrada del centro de votación no se les toma la temperatura, ni se les aplica desinfectante de manos; así como tampoco antes de ingresar a las urnas.

Los ciudadanos que hacen fila para ejercer el sufrafio lamentan que no se cumplan con las medidas.

LEA: Elecciones primarias 2021: Inicia la fiesta electoral en San Pedro Sula

"Es terrible que no se cumplan las medidas porque el covid no se ha ido, no hay nadie aplicando gel en las manos, yo ando mi alcohol, la gente no guarda ni la distancia", lamentó una sampedrana al salir del aula donde ejerció el sufragio.

Los votantes expresaron su malestar por las pocas medidas de bioseguridad.

Las elecciones primarias en Honduras dieron inicio a partir de las 7:00 am luego del llamado hecho por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que enfatizó que serán el único ente en transmitir resultados oficiales de los comicios.

Las elecciones se celebran con medidas de bioseguridad en los centros de votación por la pandemia de covid-19 que afecta a Honduras desde hace un año y que ha dejado más de 177,000 contagios y cerca de 5,000 muertos.