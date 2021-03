Habilitados más de 300,000 electores en Santa Bárbara

SANTA BÁRBARA.

Listos se hallan los santabarbarenses para acudir mañana a los centros de votación a ejercer el sufragio en estas elecciones primarias, a pesar de los inconvenientes generados en la entrega de la nueva cédula de identidad.

En Santa Bárbara hay 431 centros de votación, de los cuales 41 están en la cabecera departamental. Este departamento tiene más de 320,000 ciudadanos habilitados para acudir a las urnas.

Ayer en horas de la madrugada llegaron desde Tegucigalpa los contenedores que transportaban las maletas electorales con las papeletas de los tres partidos políticos que participan en esta contienda: Liberal, Nacional y Libre.

Como conadeh se recepcionarán las quejas de los votantes durante estas elecciones. Keylin Majano , miembro del Conadeh.

A tempranas horas del día se comenzó la distribución de las maletas electorales a los 28 municipios, así como los kits de bioseguridad, de acuerdo con lo informado por Leonardo Tercero Rodríguez, secretario departamental del Consejo Nacional Electoral (CNE). Las rastras que transportaban las maletas electorales llegaron ayer a Santa Bárbara a las 5:00 am y el personal encargado comenzó a distribuirlas a los 28 municipios del departamento.

Con las maletas, además, llegaron los kits de bioseguridad para los centros de votación, que consisten en guantes, alcohol al 75%, toallas desinfectantes, gel y mascarillas para los miembros de las mesas. “Cumplimos con lo programado, es un trabajo en conjunto con las Fuerzas Armadas. A las 5:00 am recibimos las rastras y los camiones cargados con las maletas y los kits de bioseguridad.

Dijeron que podemos votar con la vieja cédula, pero exigimos nos den la nueva. Marco tulio Ramírez , santabarbarense.

A Santa Bárbara llegaron 1,536 maletas electorales, 512 para cada partido político que participa en esta contienda electoral primaria. “También llegaron 84 maletas de contingencia, y es una por municipio y por partido, estas contienen material electoral en caso de que en alguna maleta haga falta”, dijo.

Explicó que a los electores antes de ingresar a los centros de votación se les aplicará desinfectante de manos, al igual que se hará al momento que ingresen al aula donde estarán colocadas las urnas.

Cédulas

La escuela Marco García, del municipio de Santa Bárbara, es uno de los centros educativos donde se estaba entregando el documento nacional de identificación (DNI).Muchos santabarbarenses salieron desilusionados porque no les fue entregada.

“No me apareció la cédula, estuve haciendo fila por varias horas y cuando llegué se hizo el procedimiento, pero no me entregaron nada. Me dijeron que podía votar con la vieja cédula”, expresó María Enma Orellana.

“Solo a los jóvenes les están dando la nueva cédula, y eso no lo veo bien porque sí se hizo el trámite de enrolamiento, pero nos informaron que con la anterior podemos votar”, comentó Marco Tulio Ramírez.