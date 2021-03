Nuevos electores, molestos porque no podrán votar por falta de cédula

PUERTO CORTÉS.

Ástrid Cálix (de 18 años) se presentó ayer a la escuela Benigno Agusto Estrada, de Puerto Cortés, con la intención de reclamar su documento nacional de identificación (DNI), sin embargo, encontró los portones cerrados y un cartel con la leyenda “No se estará atendiendo por fallas técnicas”.

“Yo vine dos veces hoy. La gente está indignada, deben entregar las cédulas este sábado, como lo prometieron, es una irresponsabilidad. El RNP debe cumplir porque queremos votar”,manifestó la joven porteña.

Prometieron la entrega y deben cumplir. El rnp está siendo irresponsable. Ástrid Cálix , nueva electora.

Pese a que Puerto Cortés tiene más de 85,000 votantes habilitados, el RNP solo designó la escuela Benigno Estrada como único centro de entrega de identidades, situación que indignó a los porteños.

Largas filas se formaron el jueves desde las 3:00 am, pero la alegría solo duró hasta las 2:00 pm ese día, luego de que el personal del programa Identifícate del RNP anunciara la caída del sistema.

Datos electorales En Puerto Cortés están habilitadas 60 escuelas como centros de votación, con 199 urnas en total, y se estima que habrá 85,000 votantes para estas elecciones.

Ayer se formó una larga fila, sin embargo, los empleados del RNP ni siquiera estaban en la escuela para dar explicaciones a la gente, que llegaba confundida y enojada pidiendo su documento, asimismo, muchos jóvenes que buscaban votar por primera vez y otros que extraviaron la vieja cédula.

Ayer en la noche, empleados del RNP dijeron a LA PRENSA que no habían recibido directrices para trabajar hoy sábado en jornada extendida para entregar el documento, por lo que lo más probable es que se reanude el martes, situación que enardeció a muchos solicitantes, que aseguraron que la situación es algo premeditado por las autoridades con fines políticos.

Quiero mi cédula para votar. Exigimos que la entregen hoy sábado. Kevin Rodríguez , nuevo votante.

Puerto Cortés es un municipio eminentemente liberal, gobernado en los últimos 28 años por alcaldes de ese partido político. Javier Arturo Sabio, presidente del Consejo Municipal Electoral de Libre, dijo que hasta ayer no habían recibido credenciales y no tenían claro cómo iban a trasladar las maletas electorales de San Pedro Sula al puerto, ya que el personal de la base naval no estaba en la disposición de hacerlo. Las maletas salieron ayer de Tegucigalpa a las 2:00 pm.

“Este Gobierno ha tratado de boicotear las elecciones y cualquier situación puede suceder. El CNE le da un presupuesto a las FF AA para que reparta las maletas electorales al centro de acopio, pero vea la hora que es y no tenemos nada. El RNP debe habilitar el sistema para entregar hoy”, dijo.

Hassen Papadas, precandidato a la alcaldía por Libre, expresó que siente que todos estos problemas son un boicot del Gobierno contra las elecciones. “Lo de la entrega de la cédula debe resolverse”.