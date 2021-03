“Voy a impulsar una profunda reforma tributaria”

Walter Rolando Romero, quien ha sido diputado suplente de Darío Banegas por dos periodos, busca ser elegido como diputado propietario para impulsar en el Congreso Nacional iniciativas enfocadas en la generación de empleo y reducción de impuestos. El licenciado en contaduría pública, máster en administración de empresas y en economía y finanzas, habló con LA PRENSA sobre sus objetivos en el Poder Legislativo.

¿Cuáles son las iniciativas que busca impulsar en el Congreso Nacional si es electo?



La principal es que voy a hacer una profunda reforma en materia tributaria, pues el país necesita salir de la pobreza y es a través del crecimiento económico que se llega al desarrollo económico con más empresas constituidas y la generación de más empleo. Para atraer la inversión necesitamos reglas claras, seguridad jurídica, simplificación administrativa, fortalecimiento de la institucionalidad, verdadera separación de los poderes del Estado, que haya justicia verdadera y atacar la corrupción. En estos cuatro años de gobierno debemos erradicar la corrupción a como dé lugar.

Entre los planes está reducir el impuesto sobre la venta (ISV) del 15 al 12 por ciento. Asimismo, reducir el impuesto a los combustibles porque esto eleva el costo de la canasta básica. También se debe ampliar la base exenta sobre el ISV; si queremos que haya inversión en el país necesitamos también que haya ahorro, por lo que debemos reducir la alta carga tributaria a la persona natural, a los profesionales independientes. Porque la clase media, los emprendedores, las mipymes tienen esta carga que les impide poder invertir.

Por otro lado vamos a aumentar el techo de los gastos médicos y educativos para todas estas personas porque desde el 2008 no cambia este techo, me parece justo para los trabajadores, por eso lo he propuesto en el Congreso Nacional. Debemos homologar los impuestos de las empresas a nivel de Centroamérica para que la inversión pueda venir a nuestro país porque se va para El Salvador y Guatemala porque no hay seguridad jurídica y altos impuestos.

Yo soy miembro de la Comisión de Finanzas en el CN y dictaminamos la ley de tarjetas de crédito, propuse la ley de exoneración a los emprendedores y mipymes; vamos a seguir trabajando y también ampliar ese decreto 145-2018.



¿Por qué el pueblo hondureño debería votar por usted en la fórmula de Darío Banegas?



Voy a ir a quitarle la silla a un corrupto, voy a ir a legislar en favor de las mayorías desposeídas de este país; una acción que he hecho hasta este momento.



Tanto Darío Banegas como su servidor somos personas honestas de manos limpias, capaces y el país lo único que necesita es voluntad política para transformarse, necesita de gente que no llegue a robarse el dinero, que no llegue con intereses personales, de crear empresas, de robarse el erario público, olvidando que el pueblo hondureño necesita medicinas en los hospitales, necesita construir verdaderos hospitales, tal como he propuesto se construya uno en el cono sur de Cortés ya sea en Potrerillos, San Francisco o Santa Cruz, así como otro grande en Choloma y Puerto Cortés, megahospitales y no de cartón.



¿Qué les dice a los hondureños que están indecisos sobre ir a votar, que no creen en candidatos?



Les digo que necesitamos hacer un cambio ya; y no podemos seguir viendo el partido desde las graderías, no podemos estar en la cama de la indiferencia, tenemos que movernos para ir a votar a las urnas por los mejores hombres y mujeres. Como nunca antes el Partido Liberal de Honduras lleva el mejor hombre de todos, si hacemos un recuento de todos los candidatos actuales en todos los partidos él es el mejor, decente, capaz y que ha demostrado en el Congreso Nacional, que no le tiembla la mano para atacar a los corruptos.



¿Cómo define estas elecciones luego de dos huracanes y en medio de una pandemia?



Esta es la peor situación política de la historia en todo el mundo, en ese sentido no va a ser algo fácil pero en otros países como en El Salvador se han dado elecciones. Aquí depende de la gente, que tan interesados están un cambio, porque si hay indiferencia seguimos en lo mismo.