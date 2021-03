“Se requiere la participación de todos para salir adelante”: Rina Mancía

San Pedro Sula.

Rina Mancía, actual regidora en la Corporación Municipal sampedrana. Arquitecta y diseñadora de interiores, a sus 46 años aspira a convertirse en diputada al Congreso Nacional por el movimiento La Esperanza de Honduras, que encabeza el presidenciable Darío Banegas.

Ella considera que ha hecho un buen papel como regidora por el bien de San Pedro Sula y aspira a trabajar por el departamento de Cortés. Su diputado suplente es el ingeniero César Elvir, un empresario de la industria del empaque y de bienes raíces. La dama comparte algunas de sus propuestas con LA PRENSA.

¿Quién es Rina Mancía?

Soy originaria de El Mochito, Santa Bárbara, residente en San Pedro Sula desde los 5 años. Soy arquitecta con diplomados en decoración de interiores, administración de proyectos, docencia en educación superior y actualmente estudiando una maestría en gestión integral del riesgo. Soy madre y hondureña comprometida con mis valores y principios. Me considero una nueva propuesta, conocedora de las necesidades del pueblo, capacitada profesionalmente para representar dignamente al pueblo hondureño en el Congreso Nacional.

¿Por qué aspira a convertirse en diputada?

Mis padres siempre fueron militantes activos del Partido Liberal, desde pequeña viví en un ambiente de política, pero no me atrevía a involucrarme directamente, quizás por acomodo, por conformismo, pero decidí que no puedo quedarme en casa sin hacer nada y dejar

que otros decidan y gobiernen por mí cuando yo estoy capacitada para hacerlo

también. La situación que estamos viviendo los hondureños requiere de la participación de todos, demanda que en unidad busquemos las soluciones que nos llevarán a resurgir como un país próspero.

¿Cuál es su propuesta?

Las necesidades son tantas y el trabajo por hacer es mucho. Las propuestas pueden inclusive, hasta ser copias de muchos candidatos. Mis propuestas van enfocadas en las necesidades a la realidad tanto nacional como departamental. Educación, salud, gestión de riesgos, seguridad jurídica, generación de empleos, derechos de la mujer, niñez, derechos humanos y seguridad son temas que no pueden obviarse en cualquier propuesta.

¿Quién es su suplente?

Mi suplente es el ingeniero César Elvir, un profesional sampedrano que genera muchos empleos a través de las empresas que dirige. Mediante el trabajo que hemos realizado en conjunto tenemos definido nuestro plan de acción y las áreas de mayor vulnerabilidad en las cuales trabajaremos.

¿Por qué los pobladores de Cortés deben votar por ud?

Ser candidata a diputada en estos tiempos no es fácil, es de valientes aceptar una propuesta de estas, porque la desconfianza del votante en los candidatos es enorme. Es triste encontrarse con ese muro de desconfianza, incluso algunos llegan a desvalorizar a la mujer que incursiona en este rubro. Nuestra educación política está en pañales, nos falta mucho por recorrer en el camino de la democracia.

No todos somos iguales, fui educada bajo principios cristianos y morales de los cuales no me he apartado y tampoco lo haré. Este es un proyecto que hemos puesto en manos de Dios, comprometida con mi familia de hacer siempre las cosas bien y que se enorgullezcan de mi trabajo como servidora pública.

¿Cómo ve el panorama político?

El país sufre una inestabilidad política producida por los acontecimientos ocurridos a partir del golpe de Estado de 2009, sumándole a ello una reelección que se vinculó al fraude electoral y numerosas irregularidades durante el proceso.

Espero que la incursión de nuevas propuestas políticas con candidatos frescos, íntegros y honestos renueve la confianza del votante y tener la oportunidad de responder a las necesidades de la sociedad, que es la finalidad de política.

Su experiencia como regidora ¿Qué le deja?

Servir al pueblo sampedrano ha sido un reto y una gran responsabilidad. Cada día se aprende algo nuevo y ser miembro de la Corporación Municipal deja muchas enseñanzas. En general mi experiencia ha sido enriquecedora, que me ha permitido conocer en detalle la problemática y riquezas de San Pedro Sula, al igual que compartir con profesionales y amigos que quieren lo mejor para la ciudad.

¿Cuales son las prioridades en este momento?

Antes que nada necesitamos la vacuna contra el covid-19, no se puede construir sobre una pandemia, tenemos que superar esta etapa y se requiere voluntad política para permitir que los científicos nos guíen en salir de esta problemática.