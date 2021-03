Elecciones 2021: El podcast con las noticias electorales de Honduras

San Pedro Sula, Honduras

Este es el resumen de las noticias electorales más importantes en Honduras del miércoles 3 de marzo de 2021.

La Mesa Multisectorial, luego de recibir los informes epidemiológicos y de ocupación hospitalaria por covid-19 en el país, así como al considerar los retos y desafíos que se presentan a fin de cumplir a cabalidad con el calendario electoral del presente año, especialmente la realización de los comicios internos y primarios de los partidos políticos, pidió facilitar a los ciudadanos el goce del derecho a ejercer el sufragio, pero siempre aplicando las medidas de bioseguridad. En este sentido, la Mesa sugirió a la Secretaría de Seguridad que establezca un toque de queda unificado a nivel nacional, con la finalidad de evitar problemas de circulación de un municipio a otro, por lo que solicitó que esta medida de restricción de circulación sea a partir del lunes 8 de marzo del presente año, de 10:00 pm a 5:00 am.

Autoridades del Consejo Nacional Electoral indicaron este miércoles que al menos un millón 600 mil personas no podrán participar en las elecciones primarias e internas programadas para el próximo 14 de marzo de 2021. Rixi Moncada, consejera del CNE, agregó que hay dos temas que no se han solucionado previo a las primarias: “los errores del censo nacional electoral, y que un millón 600 mil personas fueron movidas de sus centros de votación y no aparecen en los cuadernillos electorales como debieron haber aparecido.

A apenas 11 días del proceso electoral primario en el que participan las tres principales fuerzas políticas del país, el partido Nacional, Liberal y Libertad y Refundación , crece la preocupación por los contagios por coronavirus que se reportan a lo interno del Consejo Nacional Electoral. A parte de afectar a tres consejeros, lo que impide una reunión del pleno, también se conoció que el coronavirus mantiene afectados a dos de los tres miembros de la Unidad de Compra y Contratación Electoral; a los tres miembros la Unidad de Preintervención; además del director Administrativo y Financiero, quien se encuentra interno en el Instituto Hondureño de Seguro Social, según confirmó la consejera Rixi Moncada.

Precisamente el personal del Consejo Nacional Electoral se practicó este miércoles pruebas rápidas para detectar la COVID-19. El miembro de la Dirección Electoral, Terencio Huete dijo que desde tempranas horas los médicos practicaron las pruebas para detectar la positividad en los empleados. Indicó que cada semana se practican las pruebas al personal de la institución y se establecen los protocolos de bioseguridad. Señaló que cada empleado por contrato debe de presentar su prueba de COVID-19 previo a ser contratado.

El precandidato presidencial por el Partido Nacional, Mauricio Oliva, estableció que el entorno del presidente Juan Orlando Hernández no está dentro de su campaña política para convertirse en el nuevo mandatario hondureño. Señaló que nunca le ha preguntado al presidente Hernández si está con ´+el y aseguró que el entorno político del mandatario no lo está, pero al final de cuentas, todos tienen derecho a opinar”. Oliva rechazó que su movimiento “Juntos Podemos” se distanció de sectores del Partido Nacional e insistió que su corriente propone la generación de espacios de oportunidades.

El Congreso Nacional de Honduras está integrado por 128 diputados y 91 de los actuales legisladores buscan ser reelectos por cuatro años más. El próximo domingo 14 de marzo se desarrollarán en el país las elecciones primarias, en las cuales solo participan los tres partidos mayoritarios de Honduras: Nacional, Libre y Liberal. En las tres instituciones políticas hay "Padres de la Patria" que están pidiendo el voto otra vez a los pobladores de sus departamentos. Incluso, hay regiones en las que todos los parlamentarios pretenden reelegirse. Los 91 diputados que pretenden reelegirse son de 16 departamentos; solo los parlamentarios de Gracias a Dios e Islas de la Bahía serán nuevos.

