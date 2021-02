Mario Bardales, el precandidato no vidente que aspira a legislar por el sector discapacidad

Redacción.

Cansado de sufrir el olvido, exclusión e ijusticias en que el sector discapacidad yace durante décadas en Honduras, el profesor Mario Alexander Bardales Perdomo decidió incursionar en una precandidatura liberal al Congreso Nacional por el departamento de Francisco Morazán.

"He luchado durante treinta años en causas sociales", comienza relatando Bardales a Diario La Prensa. "He sufrido el abandono al que todos los presidentes y gobiernos han condenado al sector discapacidad", dice, respecto a las motivaciones que ahora lo tienen en competencia en busca e la curul en el Legislativo de Honduras.

Mario Bardals ha visitado barrios, colonias y municipios en busca de transmitir sus propuestas como precandidato al Congreso Nacional.

Los salones de la Escuela Normal Mixta Guillermo Suazo Córdova, en la ciudad de La Paz, vieron los primeros destellos de lucha inclaudicable por destacar de Bardales. Su discapacidad visual no obstruyó los anhelos de superación que el ahora precandidato se planteó.

Tras recibirse como maestro, continuó formándose secularmente y obtuvo un diplomado en gestión de proyectos en una academia de Estados Unidos. Sin embargo, es reconocido por su profusa participación en defensoría de los derechos del sector discapacidad.

Ahora, el precandidato de 51 años de edad, decide incursionar en el movimiento de Yani Rosenthal Hidalgo en la casilla 21, por el Partido Liberal de Honduras, al que, menciona, ha servido durante 30 años.

Con la consigna, primordialmente, de defender y promulgar derechos del sector discapacidad, Bardales compite por una candidatura a diputado por Francisco Morazán.

SOÑADOR DE LA INCLUSIÓN

"Aspiro en político por asuntos de representatividad e inclusión del sector discapacidad", arguye. "Ser ciego no me limita para pensar, tener conciencia y legislar en favor de mi gremio", añade.

Como una "decisión consensuada" define su precandidatura Mario, padre de cinco hijos y que, indica, todos trabajan en favor de su campaña que lo ha llevado por los municipios de Francisco Morazán.

Bardales promete no solo asistir al sector discapacidad, sino a la población diabética del país. Según él, se requiere voluntad y reglamentación política y legislativa para apoyar a estos sectores.

Bardales indica que su trayectoria como militante del Partido Liberal de Honduras durante 30 años lo avalan como precandidato de cara a las elecciones internas el 14 de marzo.



TRAYECTORIA PARTIDARIA Y MILITANTE

La precandidatura de Mario Bardales carece de azarosos factores: es un extenuado proyecto que incluye trabajo de imagen, publicidad, agenda de actividad, propuestas integrales y aparición en medios de comunicación.

Desde sus sitios oficiales en redes sociales, los mensajes de Mario Bardales se difunden en forma de propuestas y promesas hacia el sector discapacidad, rezagado en oportunidades por la imperante desigualdad en Honduras.

NO EXISTEN LÍMITES

Datos Casi 1.5 millón de personas conforman

el sector discapacidad en Honduras.

De estos, apenas una minoría tiene

acceso al mercado laboral.





Para Bardales, en las empresas del territorio nacional debería contratarse a 5/100 personas con discapacidad, pero esto no existe como reglamentación, por lo que alcanzarlo resulta, por ahora, una faena legislativa.

"Mucha gente se pregunta como una persona ciega puede optar ser candidato a diputado", se lee en una descripción en su página en Facebook.

"Desde niño he luchado por salir adelante, me he enfrentado a muchos obstaculos y eso me ha hecho una persona fuerte y decidida. Me he dado cuenta que en el pais hay pocas oportunidades para las personas con discapacidad, por eso estoy aqui, quiero un pais inclusivo y con oportunidades para todos", finaliza.