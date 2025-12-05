Jorge Aldana y Juan Diego Zelaya definen la capital en una elección milimétrica

Tegucigalpa, Honduras

Los datos preliminares confirman que la pugna por la AMDC se ha convertido en un duelo de resistencia electoral.

La capital atraviesa momentos de intensa tensión política: con una diferencia de solo 997 votos, Jorge Aldana, del Partido Libertad y Refundación (Libre), y Juan Diego Zelaya, del Partido Nacional, sostienen un cerrado pulso por el control de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), que abarca Tegucigalpa y Comayagüela.

Aldana suma hasta la mañana de este viernes 142,963 votos frente a los 141,966 de Zelaya con el 90.58% de las actas escrutadas, una diferencia tan estrecha que ambos bandos han intensificado su discurso de vigilancia y defensa del voto.

Mientras el actual alcalde asegura que la tendencia lo favorece y llama a “respetar la voluntad popular”, además de denunciar irregularidades, el Partido Nacional insiste en que serán los vencedores al contar con el 100% de las copias de las actas.

Aldana aseguró ayer que su candidatura se ha mantenido arriba durante toda la campaña y en cada fase del proceso electoral, pese a fallas del sistema y presuntas irregularidades en la transmisión de actas.

“Nosotros estábamos arriba, se caía el sistema y nosotros seguíamos arriba. Hemos tenido las grandes simpatías de los capitalinos y eso se refleja en las encuestas de salida y en los resultados que ha mostrado el CNE”, sostuvo.

Aldana destacó que sus actas coinciden plenamente con las del CNE y con las de los demás partidos.

“Siempre hemos estado ganando en campaña, estuvimos ganando el día de las elecciones y hemos ganado permanentemente en cada momento reflejado en la valoración preliminar”, dijo. Añadió que con “el 91% de las actas reflejadas en el CNE seguimos ganando la elección”.

El edil señaló que su equipo se mantiene vigilante del trabajo del órgano electoral. “Estamos vigilantes de cada voto, de cada acta y de cada acción del CNE para garantizar que el voto sea respetado en todo momento”, expresó.

Además, denunció dos irregularidades: un video viral donde una mujer vota con doble papeleta a favor de Juan Diego Zelaya y presuntas cantidades infladas de votos en Juntas Receptoras de Votos.

Por su parte, Juan Diego Zelaya, candidato a alcalde del Distrito Central por el Partido Nacional, reaccionó al avance del escrutinio municipal y afirmó que los resultados preliminares cambiarán con el ingreso de votos rurales.

El aspirante nacionalista insistió en que sus cifras internas le otorgan el triunfo. “En el 100% de las actas nosotros ganamos por un margen de 5,400 votos en nuestros datos con actas en mano”, afirmó.