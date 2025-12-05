La empresa del Trep aseguró capacidad para más de 200,000 consultas por segundo

Tegucigalpa, Honduras

El Grupo Asesoría en Sistematización de Datos, Sociedad por Acciones Simplificada (Grupo ASD, SAS), habría incumplido el contrato suscrito con el Consejo Nacional Electoral (CNE) al registrar múltiples fallas en el servicio tecnológico destinado a la transmisión y divulgación de resultados electorales. LA PRENSA tuvo acceso al contrato de prestación de servicios para la implementación del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (Trep), escrutinio y divulgación de resultados para las elecciones generales de 2025, proceso especial CNE-PEG-UCCE-001-2025.

La empresa, de origen colombiano y que presentó una oferta por 112 millones de lempiras, tiene como responsabilidad la transmisión de resultados preliminares desde los centros de votación, el escrutinio general y la divulgación de resultados en los tres niveles electivos: presidencial, diputados y corporaciones municipales. El contrato establece que la empresa se comprometió a brindar un sistema con capacidad para resolver, como mínimo, 200,000 consultas concurrentes por segundo, en operación continua 24/7, es decir, ininterrumpidamente durante las 24 horas del día, los siete días de la semana. El sistema debía estar adaptado para que la población accediera desde computadoras de escritorio, portátiles, teléfonos móviles y tabletas. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. El contrato detalla cláusulas rigurosas sobre el alcance de los servicios y enfatiza que la empresa debe garantizar la seguridad cibernética y la auditabilidad de los datos, con requisitos específicos sobre encriptación, entornos de prueba y simulacros, bajo la supervisión de una comisión de seguimiento nombrada por el pleno de consejeros del CNE. Sin embargo, las fallas comenzaron desde la transmisión de las actas la noche del domingo 30 de noviembre, debido a que el sistema colapsó en pocos minutos, provocando que la página funcionara de forma intermitente. Las autoridades del CNE informaron que se registraron al menos dos ataques de hackers que afectaron el funcionamiento del portal de divulgación. Pero es de hacer notar que estaba establecido que el contratista debía contar con un plan integral de ciberseguridad de extremo a extremo, diseñado para asegurar la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información en todas sus etapas.

De momento, los principales problemas se concentran en la divulgación de resultados preliminares, que —según la segunda cláusula del contrato— deben ser transparentes y accesibles. Para el nivel presidencial, la publicación debía iniciar tres horas después del cierre de las votaciones, pero no se cumplió, ya que el proceso cerró a las 6:00 pm y la divulgación comenzó pasadas las 10:00 pme, cuatro horas después. Para los niveles de diputados y corporaciones municipales, la publicación comenzaría dos horas después del primer corte; sin embargo, debido a las fallas constantes de la página, no fue posible establecer el momento exacto en el que aparecieron los datos.

Ingreso de las actas

La misma cláusula indica que la divulgación de resultados del escrutinio general se realizaría en los días posteriores a la elección, de forma progresiva, según se procesaran las actas. No obstante, la acumulación de documentos en el sistema, según la empresa, ha generado complicaciones. Ese problema provocó que el portal colapsara en varias ocasiones, generando incertidumbre entre los principales competidores, Nasry “Tito” Asfura del Partido Nacional y Salvador Nasralla del Partido Liberal de Honduras. Augusto Aguilar, exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), ahora CNE, dijo que el sube y baja de las tendencias es normal porque en Honduras “hay nichos”, refiriéndose a que cada candidato tiene un mayor número de seguidores en distintos departamentos. Según la información que vaya llegando, explicó, así crecen los datos para cada uno. El portal oficial de resultados generales 2025 del CNE debe contener páginas dinámicas que presenten datos de manera incremental y actualizada; no obstante, el diseño es casi una copia de procesos anteriores. El diseño debe contar con una interfaz web homogénea, accesible, amigable y de fácil navegación, con buscadores que permitan visualizar datos por criterios específicos: nivel electivo, circunscripción electoral, departamento, municipio, centro de votación, sector electoral y número de actas. La presentación de resultados debía realizarse mediante tablas y gráficos —de barras, pastel y mapas, entre otros—; sin embargo, hasta el momento no se ha observado la inclusión de mapas para la orientación geográfica. La página también debía poner a disposición datos en formatos estándar y reutilizables por terceros, un histórico detallado de actualizaciones, el estado del procesamiento de actas válidas, en revisión y por recibir, además de la descarga masiva de imágenes digitalizadas de las actas, mismas que no están visibles ni ordenadas para la revisión ciudadana. El servicio debe permanecer disponible desde la primera publicación de resultados hasta un mes después de las elecciones generales, según la documentación en poder LA PRENSA. Una de las polémicas surgió cuando la empresa decidió darle mantenimiento al sistema sin comunicarlo al pleno del CNE, generando malestar entre las autoridades, candidatos y población pendiente de los resultados. La séptima cláusula del contrato establece que la empresa debe informar sin dilación cualquier incidente o novedad que pueda entorpecer la implementación de los sistemas electorales preliminares, el escrutinio de actas para la transmisión de resultados y la divulgación de resultados preliminares y definitivos. En conferencia de prensa ofrecida la tarde de ayer, Cossette López, consejera del CNE, declaró que “si bien se han enfrentado dificultades técnicas en la labor de la empresa contratada para el sistema TREP, divulgación y escrutinio, Grupo ASD S.A.S. continúa avanzando con la planificación ya establecida por el CNE”.

Respaldada por la consejera presidenta, Ana Paola Hall, afirmó que trabajan en superar cualquier retraso ajeno a la voluntad del órgano electoral. “Cualquier tema relacionado con posibles incumplimientos se dilucidará posteriormente”, sentenció.

¿En qué consistía la solución tecnológica?

La solución tecnológica que debía implementar Grupo ASD estaba compuesta por tres ejes integrados. El primero era la implementación del TREP desde los 8,017 centros de votación, incluyendo el escaneo y transmisión desde todo el territorio nacional. Incluía también el escrutinio general —actualmente en proceso— y la divulgación de resultados, diseñada de manera transparente y accesible, aunque hasta el momento ha generado dudas sobre la capacidad de la empresa. El trabajo del Grupo ASD inició a las 6:00 de la tarde del 30 de noviembre, tras el cierre de las votaciones, cuando cada Junta Receptora de Votos (JRV) elaboró las actas de cierre para ser escaneadas en estaciones equipadas con computadora, impresora multifuncional, UPS y, de ser necesario, baterías o antenas satelitales. Estas estaciones debían estar conectadas de forma segura mediante la red APNA/PN y permitir el escaneo e identificación automática de las actas proporcionadas por el CNE. El sistema debía validar las JRV mediante un código preimpreso, verificando que cada documento no hubiese sido procesado previamente. El reconocimiento ICR/OCR debía alcanzar al menos un 95% de efectividad bajo condiciones estándar de imagen, proporcionando datos digitales editables y legibles, con un índice mínimo de error. El sistema incluía la verificación y transcripción asistida, mostrando la imagen escaneada junto con los valores interpretados, permitiendo la corrección de datos con opciones de zoom.

Escrutinio

Aguilar dijo que no otorga mayor importancia a la transmisión porque todo es validado posteriormente en las actas originales de cierre, y recordó que la información publicada es preliminar, tal como lo establece la ley. En el escrutinio general, el documento establece que el sistema consolidaría y sumaría los resultados de todas las JRV. Las fuentes de alimentación complementaria se activarían en los días siguientes y hasta la declaratoria final, cuando se procesarían actas provenientes de cuatro fuentes: contingencia 1, contingencia 2, escrutinio especial e impugnaciones o recuentos.