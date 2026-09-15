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Doctora Floridalia Aguilar protesta en el BCIE durante celebración patria

La manifestante llevó un mensaje sobre el derecho a la salud y mantuvo su protesta durante el desarrollo de la ceremonia en el BCIE

  • Actualizado: 15 de septiembre de 2026 a las 06:24 -
  • Redacción La Prensa
Doctora Floridalia Aguilar protesta en el BCIE durante celebración patria

El presidente Nasry “Tito” Asfura participó en la ceremonia especial por los 205 años de independencia de Centroamérica, realizada en la plaza frontal del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Tuvo que interrumpir su discurso por la protesta de una hondureña. Estas son las imágenes.

Foto: Marvin Salgado| La Prensa
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