Doctora Floridalia Aguilar protesta en el BCIE durante celebración patria

El presidente Nasry “Tito” Asfura participó en la ceremonia especial por los 205 años de independencia de Centroamérica, realizada en la plaza frontal del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Tuvo que interrumpir su discurso por la protesta de una hondureña. Estas son las imágenes.
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