"Situación en el Centro Logístico Electoral" es crítica, denuncia Cossette López

Tegucigalpa, Honduras

El escrutinio especial de más de 2,700 actas con inconsistencias de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre en Honduras sigue paralizado este lunes, debido a los disturbios ocurridos afuera del Centro Logístico Electoral (CLE) localizado en Tegucigalpa, capital de Honduras.

A través de X, la consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossete López, denunció que "la situación en el Centro Logístico Electoral se presenta como crítica", ya que integrantes de Libre y del Partido Liberal atacaron con piedras a miembros del Partido Nacional que permanecían en una carpa en los exteriores del CLE.

Ante esta situación, afirmó que “las fuerzas del orden deben detener estos actos de sedición que están impidiendo avanzar con la instalación de estos organismos electorales y el escrutinio”, y pidió que se separe físicamente a quienes están agrediendo verbalmente y golpeando a otras personas.

La consejera también recordó que su obligación es actuar conforme a la ley y no bajo consignas partidarias. Según denunció, en lugar de cumplir con la integración de las juntas y avanzar en el escrutinio, algunos integrantes han llevado violencia y confrontación a la institución.

Cossette López aclaró que los miembros de las juntas no tienen relación laboral con el Consejo Nacional Electoral (CNE), ya que actúan como representantes de los partidos políticos. Agregó que el Pleno tiene prohibido intervenir en sus actuaciones y que, de igual forma, las juntas no pueden influir ni presionar las decisiones del órgano electoral ni exigir la salida de sus autoridades.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

López advirtió que el proceso ya fue retrasado por más de un mes en julio y que ahora se intenta boicotear nuevamente esta etapa. En ese contexto, fue enfática al señalar: “Deben comportarse y hacer su trabajo o deberán ser sustituidos conforme a ley”. También recordó que quienes fueron nombrados para integrar las juntas tienen la obligación legal de cumplir sus funciones y mantener una conducta adecuada.

Indicó que los disturbios registrados durante dos días no pueden ser reconocidos económicamente y reiteró la urgencia de restablecer el orden con la intervención de la Policía y las Fuerzas Armadas.