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Su hijo tendrá DNI: Así puede validar sus datos antes del enrolamiento biométrico

Autoridades del Registro Nacional de las Personas (RNP) y el PNUD confirman que el proceso inicia con la verificación de información desde la aplicación móvil del RNP, previo al enrolamiento en centros educativos a partir de junio

Su hijo tendrá DNI: Así puede validar sus datos antes del enrolamiento biométrico

La campaña para la emisión del Documento de Identificación de Niñas, Niños y Adolescentes (Dinna) ya está en marcha y marca un punto clave en el proceso: los padres, madres o responsables ya pueden revisar y validar la información de sus hijos entre los 6 y 17 años antes del enrolamiento biométrico. Esta etapa inicial busca depurar datos y preparar el terreno para la toma de fotografía y registro físico que se realizará en centros educativos.

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Redacción La Prensa
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