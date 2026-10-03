Día del Soldado: el deber que la Constitución pone sobre el uniforme

Cada 3 de octubre Honduras celebra el Día del Soldado, una fecha ligada desde su origen a la figura de Francisco Morazán, pero que, vista desde la legislación nacional, también recuerda los límites, responsabilidades y principios que acompañan a quienes visten el uniforme militar.
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