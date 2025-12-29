Defensores de Honduras celebra declaratoria presidencial del CNE

Tegucigalpa, Honduras.

En un comunicado, la organización señaló que este acto "marca una etapa importante en el proceso democrático de Honduras".

La Plataforma Defensores de Honduras reconoció la labor del Consejo Nacional Electoral ( CNE ) en la emisión de la declaratoria oficial de resultados del nivel presidencial, realizada el 24 de diciembre, y llamó a avanzar en la oficialización de los resultados de alcaldías y diputaciones .

Con la declaratoria presidencial ya emitida, urgió al CNE a concluir el escrutinio y oficializar los resultados antes del 30 de diciembre “con prontitud y responsabilidad, no solo por cumplimiento legal, sino por el bien de la democracia y la gobernabilidad”.

"Cada día que se posterga esta declaratoria genera incertidumbre y desgaste en la confianza ciudadana, afectando la estabilidad institucional que todos deseamos preservar", expresó la organización.

Además, destacó el trabajo de las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López Osorio, así como del consejero suplente Carlos Enrique Cardona, quienes "demostraron compromiso y patriotismo con la culminación de esta etapa".

También valoró el respaldo internacional hacia el presidente electo, Nasry Asfura, y señaló que "esta manifestación de respaldo internacional contribuye a fortalecer la imagen de Honduras como una nación que elige vivir en democracia y que cuenta con el reconocimiento global de su proceso electoral".

La organización hizo un llamado a los partidos políticos y a las instituciones a mantener una actitud responsable, reconociendo "la actitud de varios partidos políticos que han aceptado estos resultados con responsabilidad cívica".

Al mismo tiempo, Defensores de Honduras reprobó la postura del consejero Marlon Ochoa, designado por el Partido Libertad y Refundación (Libre), quien optó por no firmar la Declaratoria presidencial.