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Daniela Hernández revela el deseo que le pidió a Dios antes de anunciar su boda con Sebastián

Así fue la impactante revelación que hizo Daniela Hernández sobre el expresidente Juan Orlando Hernández y su boda

Daniela Hernández revela el deseo que le pidió a Dios antes de anunciar su boda con Sebastián

Ana Daniela Hernández, hija del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y de la ex primera dama Ana García, reveló el anhelo que mantuvo durante el proceso judicial que enfrentó su padre en Estados Unidos, tras confirmar su compromiso matrimonial con Sebastián.

 Fotos: archivo
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Redacción La Prensa
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