Daniela Hernández revela el deseo que le pidió a Dios antes de anunciar su boda con Sebastián

Ana Daniela Hernández, hija del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández y de la ex primera dama Ana García, reveló el anhelo que mantuvo durante el proceso judicial que enfrentó su padre en Estados Unidos, tras confirmar su compromiso matrimonial con Sebastián.
Lleva toda la información contigo, disponible para Android y iPhone.
LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.