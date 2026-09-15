Presentadoras, dedicatorias y otras curiosidades de los desfiles patrios en Honduras

También forman parte de la jornada los actos protocolarios en los que las autoridades civiles y educativas destacan el significado histórico de la independencia y la vigencia de los símbolos nacionales. La bandera azul y blanco, el Himno Nacional y el Escudo de Armas adquieren un protagonismo especial durante las ceremonias, mientras que los estudiantes participan como uno de los principales actores de la conmemoración. La fecha, por tanto, trasciende el espectáculo de los desfiles y se vincula con la enseñanza de la historia y la transmisión de valores cívicos entre las nuevas generaciones.