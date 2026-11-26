Tegucigalpa. La hondureña Kensy Ivette García Torres, conocida como “La muñeca de la mafia”, enfrentará prisión preventiva luego de que un Juzgado de Letras Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción dictara un auto de formal procesamiento en su contra por el presunto delito de lavado de activos agravado.

La resolución se produjo después de una extensa audiencia inicial, en la que la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (FESCCO) presentó los elementos de investigación que señalan a la imputada por presuntos movimientos financieros incongruentes y sin justificación legítima.

García Torres fue capturada el viernes 20 de noviembre por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), durante un allanamiento ejecutado en la residencial Cedritos, en San Pedro Sula, Cortés.

En 2022, la imputada suscribió un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía de Miami y la Corte del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos.