Tegucigalpa. La hondureña Kensy Ivette García Torres, conocida como “La muñeca de la mafia”, enfrentará prisión preventiva luego de que un Juzgado de Letras Penal en Materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción dictara un auto de formal procesamiento en su contra por el presunto delito de lavado de activos agravado.
La resolución se produjo después de una extensa audiencia inicial, en la que la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (FESCCO) presentó los elementos de investigación que señalan a la imputada por presuntos movimientos financieros incongruentes y sin justificación legítima.
García Torres fue capturada el viernes 20 de noviembre por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), durante un allanamiento ejecutado en la residencial Cedritos, en San Pedro Sula, Cortés.
En 2022, la imputada suscribió un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía de Miami y la Corte del Distrito Sur de Florida, Estados Unidos.
Como resultado, fue condenada a tres años de prisión tras admitir que entre 2018 y 2019 participó en un esquema de lavado de dinero mediante el cual dio apariencia de legalidad a más de 1.8 millones de dólares provenientes del narcotráfico.
Las investigaciones en Honduras continuaron mediante el intercambio de información entre agentes de la ATIC asignados a la lucha contra el crimen organizado y equipos del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, que dieron seguimiento a las actividades financieras atribuidas a la imputada.
Según un dictamen financiero de la Fiscalía, García Torres habría realizado transacciones por un monto de 35,439,138.45 lempiras, de los cuales se desconoce la procedencia.
Las autoridades investigan estos movimientos financieros debido a que, presuntamente, no cuentan con una justificación legítima que permita establecer el origen de los recursos.
El Ministerio Público (MP), a través de la FESCCO y la ATIC, ejecutó entre 2021 y 2022 dos fases de la Operación Maremoto contra el extraditable Fredy Donaldo Mármol Vallejo y sus socios, entre quienes se encontraba la ahora imputada.
Como resultado de esas acciones, las autoridades aseguraron 162 bienes muebles e inmuebles, sociedades mercantiles, embarcaciones y vehículos vinculados con los investigados.