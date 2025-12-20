Cossette López responde a Marlon Ochoa tras convocatoria de reunión virtual

Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), advirtió este sábado presiones e intentos de intimidación en el seno del órgano electoral, luego de que se convocara a una sesión del pleno de manera virtual.
López explicó en su cuenta de X que la reunión estaba programada para realizarse vía Zoom; sin embargo, señaló que el consejero Marlon Ochoa busca imponer una sesión presencial, presuntamente mediante presiones y amenazas, con el objetivo de obligarla a ella y a la consejera Ana Paola Hall a presentarse físicamente.
De acuerdo con la funcionaria electoral, estas acciones no son aisladas y forman parte de un patrón de hostigamiento que, a su juicio, responde a una estrategia para amedrentar a integrantes del CNE. Según López, la modalidad virtual se ha utilizado de forma regular y sin inconvenientes.
En ese contexto, advirtió sobre lo que considera una coordinación indebida con el Ministerio Público, orientada a una supuesta persecución política.
Fuimos convocados a realizar sesión de pleno esta noche, vía Zoom, como se ha venido haciendo de forma regular y sin ningún inconveniente. Sin embargo, el consejero Ochoa pretende imponerse y amedrentarnos con hacer transmisiones y exhibirnos... Lo que busca de manera arbitraria,...— Cossette López-Osorio (@CossetteOficial) December 21, 2025
La consejera sostuvo que las exigencias para conocer su paradero no obedecen a razones de seguridad, sino que buscan exponerlas a riesgos innecesarios, incluyendo posibles detenciones ilegales o agresiones. A su criterio, estas conductas representan una amenaza directa al funcionamiento democrático del país.
López recordó que dentro del CNE todos los consejeros cuentan con un solo voto, en igualdad de condiciones, y subrayó que el rol del organismo está claramente establecido en la ley electoral.
“Nuestra función es trasladar resultados, no fabricarlos”, enfatizó al reiterar la independencia del ente electoral.
Asimismo, cuestionó lo que calificó como un discurso contradictorio por parte del consejero Ochoa, al señalar que mientras en un momento manifiesta preocupación por el proceso, en otro recurre a prácticas que considera intimidatorias.
Además, Cossette López aseguró que, pese a las presiones recibidas durante más de un año, continuará ejerciendo su cargo conforme a la ley y defendiendo la institucionalidad del CNE. Recalcó que no cederá ante amenazas y que su compromiso es con la democracia y el respeto al proceso electoral.
Declaraciones de Marlon Ochoa
Por su parte, el consejero Malon Ochoa afirmó que las consejeras no se hacen presente en las instalaciones del CNE desde hace diez días.
Hoy a las 7:00 pm las Consejeras han convocado a sesión virtual de Pleno para reducir 691 de las 2,792 urnas que deben ir a escrutinio especial de oficio. Como funcionarios, nuestras actuaciones son de interés público, por lo que informo que transmitiré la sesión en vivo desde...— Marlon (@MarlonOchoaHN) December 21, 2025
"Como funcionarios, nuestras actuaciones son de interés público, por lo que informo que transmitiré la sesión en vivo desde mis redes sociales para que el pueblo juzgue, que desde hace alrededor de 10 días no asisten presencialmente a las instalaciones del CNE, y sus oficios son remitidos con sello (facsímil), sin firma de su puño, por lo que suponemos que están retenidas y bajo coacción, desconocemos en qué condiciones", expresó Ochoa en su cuenta de X.