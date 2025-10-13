Cossette López: “La consejera Hall y yo corremos peligro de ser judicializadas”

Tegucigalpa, Honduras

Cossette también se refirió al prestigio de la MOE señalando que “son misiones sumamente reputadas, con un alto grado de especialización y objetividad. Somos democracias observando democracias y eso permite un intercambio respetuoso dentro del marco de nuestra soberanía y de la comunidad global en la que vivimos”.

“Hemos tenido la oportunidad de recibir a la misión de la Unión Europea, que tenemos el privilegio de tener en nuestro proceso. Se habló de lo técnico y de los retos”, expresó López tras la reunión con los representantes europeos , encabezados por Tania Marqués , jefa adjunta de la misión.

La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López , destacó la relevancia del acompañamiento internacional que la Unión Europea brindará durante el proceso electoral en Honduras, al reunirse este lunes con los integrantes de la Misión de Observadores Electorales (MOE).

Un centenar de observadores durante todo el proceso

La consejera del CNE también informó que la misión permanecerá en en Honduras desde octubre hasta diciembre y que su primera comparecencia de prensa será dos días después de las elecciones generales.

“También nos han informado que estarán haciendo entrega de su informe final de observación dentro de las fechas establecidas en el reglamento”, añadió.

“Es importante mantener de cerca esta observación porque la aplicación de las leyes a veces se vuelve arbitraria”, agregó Cossette.

En la reunión, los consejeros del CNE hablaron del panorama general previo al proceso electoral, por lo que Cossette López mencionó que dependiendo del resultado, ella cree que podría ser judicializada.

“Les dije (a la UE) con bastante sinceridad que creo que la consejera Hall y yo corremos peligro de que, si uno de nuestros partidos gana, nos judicialice el partido de gobierno, porque así lo podría yo esperar del consejero Marlon Ochoa. Es una realidad y el pueblo hondureño lo tiene que saber”, advirtió.

Por su parte, Tania Marqués, jefa adjunta de la MOE de la Unión Europea, explicó que el equipo central -conformado por 11 especialistas en diversas áreas del ámbito electoral- llegó hace dos días y se quedará en el país durante todo el proceso.

Antes de la jornada electoral se incorporarán ocho observadores de corto plazo y una delegación del Parlamento Europeo, conformada por entre siete y diez diputados, además de diplomáticos de los Estados miembros de la Unión Europea acreditados en Honduras. En total, el despliegue alcanzará unos 100 observadores.