Cossette López: "El CNE se encuentra listo desde el domingo para los escrutinios"

Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral de Honduras (CNE), afirmó este jueves que el ente electoral se encuentra preparado desde el domingo para desarrollar los escrutinios especiales. A través de su cuenta en X, López reiteró que los retrasos registrados no obedecen a fallas logísticas, sino a una crisis inducida por sectores que han impedido la instalación de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR). Explicó que el pleno del órgano electoral aprobó recientemente la sustitución de miembros del Partido Liberal de Honduras (PLH) que integrarían dichas juntas, cuyas credenciales ya se encuentran en proceso de emisión.

Detalló que con esta decisión queda cancelado el mismo número de acreditaciones previamente otorgadas, como parte del proceso para normalizar el funcionamiento de las JEVR y garantizar el desarrollo del escrutinio conforme a la ley. La funcionaria señaló que la negativa de algunos representantes a integrar las juntas, sumada a episodios de violencia ocurridos en el Centro Logístico Electoral (CLE), obligó al CNE a restringir el ingreso a estas instalaciones desde la mañana del ayer, medida que se mantendrá vigente hasta que se completen las sustituciones aprobadas. "Ingresarán quienes estando acreditados, pasen a una mesa destinada a una junta a hacer su trabajo. Quienes no integren, deberán retirarse del CNE", expresó López. La consejera presidenta indicó que el plan operativo contempla la instalación de al menos 150 JEVR, cada una integrada por un mínimo de tres personas, trabajando en jornadas de 12 horas distribuidas en dos turnos diarios.

El CNE se encuentra listo desde el domingo para los escrutinios especiales, no existe un problema logístico si no una crisis inducida por quienes han impedido la instalación de las JEVR.



Asimismo, aseguró que los miembros de las JEVR no son empleados del CNE, sino representantes de los partidos políticos, por lo que no existe una relación laboral o de subordinación con el órgano electoral.