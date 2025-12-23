Cossette López acusa a Ochoa de intentar bloquear declaratoria electoral

Tegucigalpa, Honduras.

Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), cuestionó públicamente este martes la actuación de su colega Marlon Ochoa, a quien acusó de incurrir en conductas que, según afirmó, buscan bloquear la declaratoria de elecciones y vulnerar el orden constitucional. A través de un mensaje publicado en la red social X, López señaló que un consejero del órgano electoral habría incitado a acciones contrarias a la Constitución. “Públicamente un consejero acaba de ejercer apología del delito e incitar a la comisión de delitos contra la Constitución, al anunciar que está solicitando a la Fiscalía General de la República que secuestre elementos que respaldan los datos del proceso, en un nuevo intento por bloquear la declaratoria de elecciones en tiempo y forma”, expresó.

Estimados periodistas. Quisiéramos poder atender sus llamadas, pero resulta prioritario que hagamos labores para el resguardo del material electoral, de los archivos de datos procesados y de que se ejecuten los respaldos correspondientes sobre las EG del 2025. Públicamente un... — Cossette López-Osorio (@CossetteOficial) December 24, 2025

La consejera explicó que durante la sesión del pleno se sometió a votación únicamente un informe relacionado con impugnaciones, y no la declaratoria de elecciones, como, según dijo, se ha pretendido señalar. "Lo que se sometió fue un informe de impugnaciones", puntualizó. López detalló además que Ana Paola Hall, consejera del CNE, votó a favor de la recomendación contenida en dicho informe y solicitó que su posición quedara debidamente consignada. "La consejera Hall consignó su voto a favor de la recomendación e incluso citó el número del informe, pidiendo que se consignara su posición", indicó.

Asimismo, aclaró que la declaratoria de elecciones no formó parte de la agenda del día, y que el documento leído por Ochoa durante más de una hora no guardaba relación con el sentido de su voto. “La declaratoria de elecciones no formó parte de la agenda del día de hoy” y “el escrito al que dio lectura Ochoa durante hora y 20 minutos no tenía ninguna relación con el voto en contra que emitió”, señaló. Según López, la sesión del pleno fue suspendida tras aprobarse por mayoría de votos la recomendación para el nivel electivo presidencial, con lo que se denegaron las impugnaciones presentadas en ese nivel. “Quedó suspendida la sesión después de anunciar que se aprobaba por mayoría de votos la recomendación para el nivel electivo presidencial, denegando las impugnaciones del nivel presidencial”, afirmó. La consejera subrayó que no existen condiciones legales para que otra entidad distinta al CNE emita la declaratoria de elecciones, y advirtió sobre intentos de forzar escenarios alternos. “No existen condiciones actualmente para que ninguna otra entidad realice la declaratoria de elecciones más que el CNE, pero evidentemente quieren forzar otros escenarios”, expresó. López concluyó su mensaje llamando a resguardar el material electoral y a defender el proceso institucional, al tiempo que denunció ataques contra las consejeras.

Marlon Ochoa se retira de la reunión del pleno