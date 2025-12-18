"Solo uno puede ser presidente": Roberto Contreras afirma que respetarán al ganador

Cortés, Honduras.

A su criterio, la falta de avances había generado expectativas infundadas en el partido Libertad y Refundación (Libre).

En entrevista, Contreras señaló que ya existe un acuerdo político entre el Partido Liberal y el Partido Nacional para destrabar el proceso electoral, lo que permitirá iniciar el conteo especial de 2.790 urnas que permanecían pendientes.

Roberto Contreras , presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras (CCEPL) y alcalde de San Pedro Sula, aseguró este jueves que su partido aceptará el resultado que emita el Consejo Nacional Electoral (CNE) una vez concluido el escrutinio especial de las urnas con inconsistencias, y afirmó que el país conocerá al próximo presidente la próxima semana.

“El día de ayer ya salió humo blanco de la tribu roja y de la tribu azul, dándonos cuenta que este empantanamiento en el escrutinio especial solo estaba creando falsas expectativas en Libertad y Refundación, pensando que se van a quedar en el poder, lo cual es absolutamente falso”, manifestó Contreras.

Contreras indicó que este día comienza el escrutinio especial de las urnas observadas y, posteriormente, se dará paso a la revisión de las impugnaciones presentadas. En ese sentido, adelantó que entre lunes y martes de la próxima semana Honduras podría conocer de manera definitiva al ganador de las elecciones.

El dirigente liberal hizo un llamado a las autoridades electorales para que el proceso se desarrolle con apego a la ley y reiteró el respaldo de su partido al CNE como ente responsable de certificar los resultados finales.

“Es importante que tanto el Partido Nacional como el Partido Liberal manifestemos nuestro sometimiento a la autoridad del CNE, porque es el organismo facultado para determinar quién será el presidente”, afirmó.

Asimismo, pidió calma a la ciudadanía y sostuvo que los actores políticos lograron un consenso para evitar una crisis mayor. Según Contreras, el partido de gobierno saliente deberá entregar el poder el próximo 28 de enero, conforme a lo establecido en la Constitución.

Consultado sobre si los partidos aceptarán el fallo del CNE independientemente de quién resulte ganador, Contreras respondió que existe un compromiso claro para respetar la decisión final.

“Participaron cinco candidatos, pero solo uno puede ser presidente. Independientemente del resultado, el Partido Liberal aceptará la resolución del Consejo Nacional Electoral, al igual que el Partido Nacional, para que reine la paz y la tranquilidad en Honduras”, subrayó Contreras.

El dirigente concluyó que el objetivo del acuerdo político es garantizar estabilidad y respetar la voluntad popular expresada en las urnas, en un momento clave para el futuro democrático del país.

El escrutinio especial continúa con atrasos e iniciará hasta la 1:00 de la tarde debido al enrolamiento de los nuevos escrutadores.