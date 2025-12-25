Confraternidad Evangélica felicita a Nasry Asfura y ora por su liderazgo

Tegucigalpa, Honduras.

La Confraternidad Evangélica de Honduras expresó sus felicitaciones a Nasry Juan Asfura Zablah, tras ser declarado presidente electo de la República para el período 2026-2030. En un mensaje público, la organización religiosa señaló que, como iglesia y comunidad de creyentes, confían en un Dios que gobierna por encima de toda autoridad humana y pidieron que se conceda sabiduría, justicia y discernimiento al próximo gobernante del país. La Confraternidad manifestó su deseo de que el liderazgo de Asfura esté marcado por la integridad y contribuya a la paz, la justicia y el bienestar de la nación hondureña durante su mandato.

Asimismo, elevó oraciones para que en los próximos años prevalezcan la unidad, el diálogo y la toma de decisiones acertadas en favor del bien común, en un contexto de responsabilidad pública. El pronunciamiento reiteró la petición de que Dios otorgue sabiduría y discernimiento al presidente electo en la nueva responsabilidad que asumirá por mandato del pueblo hondureño. El mensaje incluyó una cita bíblica tomada del libro de 2 Samuel 23:3, que señala: "El que gobierna entre los hombres debe ser justo, gobernando en el temor de Dios". Nasry "Tito" Asfura, de 67 años, fue declarado de forma virtual presidente electo de Honduras, luego de una espera de 24 días tras las elecciones generales celebradas el pasado 30 de noviembre. El proceso electoral estuvo marcado por tensiones políticas, denuncias de presunto fraude formuladas incluso antes de la jornada electoral, amenazas contra consejeras del organismo electoral y señalamientos de supuesta injerencia externa.