Confraternidad Evangélica analiza realizar caminata por la paz ante crisis poselectoral

Tegucigalpa, Honduras.

La Confraternidad Evangélica de Honduras (CEH) evalúa la posibilidad de convocar a una caminata por la paz antes de Navidad, como respuesta al clima de tensión e incertidumbre que atraviesa el país tras el proceso electoral. El presidente de la CEH, pastor Gerardo Irías, informó que la iniciativa se estaría coordinando de manera conjunta con la Iglesia Católica y tendría como objetivo enviar un mensaje de unidad, reflexión y paz a la población hondureña.

Según explicó Irías, de concretarse la movilización, esta podría superar en participación a la caminata realizada en agosto, ya que habría una amplia convocatoria de ciudadanos que buscan estabilidad política y certidumbre para la nación. No obstante, el líder evangélico aclaró que, por el momento, han intentado evitar una convocatoria masiva para no generar mayor incertidumbre en las calles, optando por trabajar desde los espacios espirituales y el diálogo. Advirtió que, si no se logra un acuerdo político que contribuya a la calma social, la caminata volvería a considerarse como una acción pacífica y responsable frente a la crisis poselectoral. Irías aseguró que la población está preparada para movilizarse de forma ordenada y consciente, pero recalcó que cualquier decisión se tomará con madurez y bajo principios espirituales.