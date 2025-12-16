Conferencia Episcopal pide paz y diálogo ante protestas electorales

Tegucigalpa.

La Conferencia Episcopal de Honduras se pronunció este martes a la escalada de tensión por la falta de resultados oficiales electorales e hizo un "llamado a la paz, diálogo y tranquilidad". En el pronunciamiento, los obispos remarcaron estar "sorprendidos" por las noticias relacionadas con las protestas en Tegucigalpa, en el marco del escrutinio especial.

"Tras una jornada electoral en la que los ciudadanos expresaron pacíficamente su voluntad, no queda sino escuchar la voz del pueblo soberano y respetarla", reza el comunicado.

"Reiteramos lo que ya hemos expresado en nuestros anteriores mensajes, llamando a la paz, el diálogo y el respeto a las instituciones y sus leyes, en el marco de nuestra Constitución. Seguimos orando", concluye la Conferencia Episcopal de Honduras.

Retaso eleva la tensión

La tensión poselectoral en Honduras se intensificó en las últimas horas por el retraso en el inicio del escrutinio especial de 2.792 actas con inconsistencias en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre y las protestas de militantes del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) en rechazo al proceso electoral, en el que aducen que hubo "fraude". El Consejo Nacional Electoral (CNE) atribuye la demora del escrutinio especial, previsto inicialmente para el sábado pasado, a obstáculos administrativos, la ausencia de representantes de algunos partidos en las mesas de verificación y procedimientos tecnológicos pendientes. La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, advirtió este lunes del "considerable riesgo" de que "se pierda el proceso electoral" y urgió a los partidos a integrar las Juntas Especiales de Verificación de Resultados para iniciar el escrutinio.