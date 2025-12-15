  1. Inicio
Colectivos de Libre provocan disturbios en las afueras del Infop

Los colectivos de Libre atendieron al llamado de su coordinador, Manuel Zelaya, generando caos frente al Infop.

Tegucigalpa, Honduras.

Un grupo de colectivos del Partido Libre protagonizó disturbios este lunes en las afueras del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) de Tegucigalpa, donde se encuentra instalado el Consejo Nacional Electoral (CNE), generando tensión en la zona.

Los manifestantes, que llegaron en horas de la noche, quemaron llantas y lanzaron consignas en contra del CNE y del Partido Nacional, mientras exigían, según sus voceros, transparencia en los procesos electorales. Las protestas provocaron cierre parcial de calles y complicaciones en el tránsito en los alrededores del Infop.

Ana Paola Hall responsabiliza a partidos políticos por retraso en escrutinio especial

El CNE, por su parte, continúa con sus labores, asegurando que las actividades dentro de sus instalaciones no se han visto interrumpidas.

Este tipo de manifestaciones se suma a la tensión política que se vive en el país en medio de los recientes procesos electorales, generando preocupación en los hondureños.

