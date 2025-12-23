Cohep respalda al CNE y pide responsabilidad política

El escrutinio especial de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre continuó este martes, luego de dos interrupciones prolongadas desde el lunes, con resultados que siguen favoreciendo al candidato presidencial del Partido Nacional, Nasry “Tito” Asfura, en medio de un clima de tensión política y cuestionamientos institucionales.
En este contexto, Anabel Gallardo, presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), advirtió que el país atraviesa una crisis post-electoral que pone a prueba la democracia y la fortaleza de sus instituciones, al tiempo que expresó el respaldo del sector empresarial a la labor del Consejo Nacional Electoral (CNE).
“Honduras vive una crisis post-electoral que pone a prueba nuestra democracia y sus instituciones. En este contexto, el Cohep expresa su respaldo pleno y decidido a la labor de las consejeras del Consejo Nacional Electoral, en especial a Ana Paola Hall”, afirmó Gallardo.
La presidenta del Cohep destacó que la actuación de las consejeras del CNE ha estado marcada por el coraje, el compromiso patriótico y un firme sentido democrático, pese a desempeñar su función en condiciones adversas.
Según Gallardo, las funcionarias han enfrentado ataques, amenazas y discursos de odio, que no solo han afectado su labor pública, sino también a sus familias. A su juicio, la reciente petición de habeas corpus refleja cómo la institucionalidad que debía protegerlas se convirtió en una amenaza.
“Nunca habíamos visto tanta hostilidad hacia dos funcionarias del Estado que han actuado conforme a la ley”, señaló.
Gallardo subrayó que el CNE, con Ana Paola Hall al frente, logró organizar las elecciones pese a dudas sobre su capacidad logística y operativa, y desarrolló el escrutinio especial a pesar de estrategias de bloqueo impulsadas por algunos actores políticos.
Añadió que el trabajo del órgano electoral ha sido respaldado por la Observación Internacional y la Observación Cívica Hondureña, y que todas sus actuaciones se han realizado conforme a la legislación electoral vigente.
En su mensaje, la dirigente empresarial sostuvo que los hondureños ya cumplieron con su deber cívico en las urnas y llamó a la clase política a actuar con responsabilidad.
“Hoy es momento de que los políticos y los partidos estén a la altura de su deber, no solo como actores de la democracia, sino como ciudadanos”, expresó.
Gallardo advirtió además sobre el impacto económico de la incertidumbre política, señalando que comercios y empresas enfrentan una temporada navideña por debajo de las expectativas, con el riesgo de un mayor deterioro si la crisis se prolonga.
“A la clase política le decimos con claridad: hagan su trabajo, el pueblo hondureño ya hizo el suyo. Dejen de lado los intereses personales y demuestren con hechos que Honduras les importa”, concluyó.