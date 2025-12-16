Cohep pide "madurez" a los políticos en Honduras

A raíz de la incertidumbre y conflictos que imperan en la sociedad hondureña en materia electoral, el sector privado solicitó a la clase política mayor madurez sin convocar a movilizaciones que afectan la actividad económica.
En ese sentido, la presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, manifestó que "lo que pedimos como sector privado es un poco más de madurez a los políticos".
"Que vean esa manifestación del pueblo en las urnas y que ahora que les toca a ellos nombrar a sus personas para que vayan a participar en este escrutinio especial que lo hagan con agilidad", agregó.
Luego de la reunión que sostuvieron representantes del Partido Nacional y Partido Liberal en la sede del Cohep, Gallardo confirmó que solo se les prestó el lugar para que buscaran acuerdos.
"Cuando se paralizan las calles perdemos todos. Pierde desde el pequeño y mediano (empresario), pierde el grande y al final se afecta la economía de miles de familias y creo que todos los hondureños queremos vivir en paz", sostuvo.
Escala la tensión
La tensión poselectoral en Honduras se intensificó en las últimas horas por el retraso en el inicio del escrutinio especial de 2.792 actas con inconsistencias en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre y las protestas de militantes del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) en rechazo al proceso electoral, en el que aducen que hubo "fraude".
El Consejo Nacional Electoral (CNE) atribuye la demora del escrutinio especial, previsto inicialmente para el sábado pasado, a obstáculos administrativos, la ausencia de representantes de algunos partidos en las mesas de verificación y procedimientos tecnológicos pendientes.
La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, advirtió este lunes del "considerable riesgo" de que "se pierda el proceso electoral" y urgió a los partidos a integrar las Juntas Especiales de Verificación de Resultados para iniciar el escrutinio.
"Pueblo hondureño: es considerable el riesgo de perder nuestra libertad y que, en consecuencia, se pierda el proceso electoral por el que con tanto empeño ha luchado la ciudadanía con ejemplar conducta y deseo de paz", indicó Hall en un mensaje en la red social X.
La denuncia de Hall se produjo en medio de protestas de activistas del Partido Libre, que incluyeron la quema de neumáticos y lanzamiento de piedras, en rechazo al proceso electoral, acatando el llamado a movilizaciones de su coordinador general, el expresidente Manuel Zelaya, esposo y principal asesor de la presidenta hondureña, Xiomara Castro.
Zelaya rechazó de manera "rotunda y categórica" una acusación del jefe de la bancada en el Parlamento del Partido Nacional, Tomás Zambrano, en el sentido de que el oficialismo estaría fraguando un "autogolpe" de Estado, y aseguró que la protesta de Libre "es pacífica".
"Nuestra movilización responde al escandaloso fraude electoral electrónico, del TREP (sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares) ya denunciado por observadores internacionales, así como ignorar la injerencia extranjera directa, pública y confesada en nuestras elecciones, del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump", indicó Zelaya en la red social X.
Señaló además que Trump, "amenazó al pueblo" si votaba por la candidata de Libre, Rixi Moncada, y favoreció al Partido Nacional al indultar al expresidente Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico en EE.UU.