Cohep exige respetar el escrutinio especial y la voluntad popular

Tegucigalpa, Honduras.

El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) instó este martes a todos los actores políticos e institucionales a respetar el procedimiento legal y acatar los resultados que emita el Consejo Nacional Electoral (CNE), en apego a la voluntad expresada por el pueblo hondureño en las urnas. El sector empresarial subrayó que este proceso, contemplado en la legislación electoral, es clave para garantizar un resultado definitivo y legítimo, por lo que reiteró la importancia de permitir que las autoridades electorales desarrollen su labor con independencia y sin presiones externas. En su pronunciamiento, el Cohep destacó que la ciudadanía cumplió con su deber cívico al participar de forma libre, ordenada y pacífica en las elecciones, confiando en que su voto sería respetado.

En ese sentido, señaló que ahora corresponde al CNE asegurar la transparencia, credibilidad y legalidad del proceso, rechazando cualquier intento de intimidación contra las consejeras electorales o interferencia en su mandato constitucional. La empresa privada reafirmó su compromiso con la estabilidad política y la institucionalidad democrática, al considerar que el país necesita cerrar cuanto antes el actual periodo de incertidumbre para avanzar hacia una nueva etapa que impulse la inversión, la generación de empleo y el diálogo entre los distintos sectores nacionales. Asimismo, el Cohep exhortó a que se reconozca al candidato que resulte ganador conforme a los resultados oficiales que emita el órgano electoral, privilegiando el respeto a la institucionalidad, la gobernabilidad y la paz social.