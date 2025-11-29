¿Cómo se eligen realmente los diputados en Honduras? Te explicamos el cociente electoral

Tegucigalpa, Honduras

Los aspirantes a diputados y a corporaciones municipales deberán esperar el conteo de la última acta para confirmar si el cociente electoral los favorece, de acuerdo con lo establecido en la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, cuyo artículo 3 contempla sistemas de elección por mayoría simple o por representación proporcional mediante cocientes y residuos departamentales y municipales. Bladimir Bastida, codirector de Formación Política Electoral del Consejo Nacional Electoral (CNE), explicó que el principio de representación proporcional, como dicta la Ley, se aplica para la elección de diputados, especialmente en los departamentos plurinominales, es decir, donde se eligen más de dos candidatos.

Para ello, se toma el total de marcas válidas de un departamento correspondientes a todos los partidos políticos en contienda, y este gran total se divide entre la cantidad de diputados asignados al departamento. Por ejemplo, en Francisco Morazán se deben sumar todos los votos válidos para diputados de los cinco partidos en competencia: Liberal, Libre, Nacional, Democracia Cristiana y Pinu. Si el total de votos válidos es de 5,000,000, esta cifra (ejemplo) se divide entre los 23 diputados que le corresponden al departamento, resultando un cociente electoral de 217,391 votos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Bastida señaló que este valor será diferente en 16 de los 18 departamentos del país, ya que, aunque el método es el mismo, la cantidad de diputados es variable. En Gracias a Dios e Islas de la Bahía no se aplica la fórmula porque son uninominales, es decir, solo eligen un diputado. Con el valor del cociente electoral se identifica al partido que obtuvo más marcas, y este recibe la primera diputación del departamento. Si un partido supera el cociente, asegura automáticamente una diputación. P or ejemplo, si el cociente es 217,391 y un partido obtiene 1.3 millones de votos, esta cifra se divide entre el cociente para determinar cuántas veces “cabe”. En este caso, el cociente entra cinco veces completas, lo que equivale a cinco diputaciones directas, con un remanente cercano a un sexto cociente.

Ese sobrante se compara con el de los demás partidos y, si está entre los más altos, podría otorgarle una diputación adicional cuando se reparten las curules restantes. Así continúa la asignación hasta llegar al residuo más alto, conocido popularmente como el chingaste. En ese punto entran en contienda los partidos minoritarios, generalmente sus candidatos más votados, que suelen ser los últimos en resultar electos, especialmente en departamentos donde las marcas se distribuyen equitativamente entre los partidos. El principio de representación proporcional también se aplica en el nivel de diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen), aunque con una fórmula distinta: la cantidad de diputados —20— se divide entre el total de votos válidos por partido en el nivel presidencial.

El cociente electoral para las corporaciones municipales

Para las corporaciones municipales, el método también se utiliza, pero depende del número de regidores que conforman cada municipalidad.

Bastida indicó que, en al menos 18 cabeceras departamentales, las corporaciones están formadas por 10 regidores más el alcalde. Para calcular el cociente se toma el total de votos válidos emitidos en ese municipio y se divide entre el total de miembros de la corporación. Por ejemplo, si el cociente electoral en el municipio Villa de San Antonio, Comayagua, es de 3,000 electores, el partido con el mayor número de marcas obtiene el primer integrante de la corporación.

Luego se verifica nuevamente qué partido tiene más votos acumulados; si es el mismo, se le asigna un segundo miembro. Cuando corresponde al segundo partido más votado, este incorpora a su primer miembro, y así sucesivamente hasta completar la corporación. En teoría, los alcaldes no son electos de forma directa, ya que también forman parte de la corporación municipal y obtienen su cargo en función del principio proporcional; sin embargo, resultan electos como el primero de los beneficiados una vez realizados los cálculos.