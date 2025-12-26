CNE tiene cuatro días para escrutinio de alcaldes y diputados

​Tegucigalpa.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) entra en la fase final del proceso electoral con el plazo legal a punto de vencerse para emitir la declaratoria general de las elecciones generales, lo que obliga a intensificar el escrutinio especial en los distintos niveles de elección. La Ley Electoral de Honduras establece como fecha límite el martes 30 de diciembre, por lo que restan pocos días para que el órgano electoral resuelva las inconsistencias e impugnaciones que aún permanecen pendientes dentro del proceso de verificación.

Durante el feriado de Navidad, los integrantes de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR) suspendieron labores desde el mediodía del martes, situación que redujo temporalmente el ritmo del conteo en esta etapa clave del proceso. De acuerdo con el analista político Luis León, aun en el escenario de que el candidato liberal Salvador Nasralla lograra sumar el 0.72 % de los votos que restan en revisión —equivalentes a 305 actas—, los resultados oficiales publicados por el CNE no permitirían un cambio en el resultado final de la elección presidencial. El escrutinio se encontraba detenido con Nasry "Tito" Asfura al frente del conteo, con 1,481,517 votos, mientras que Nasralla acumulaba 1,455,169 sufragios, lo que representa una diferencia de 26,348 votos, según los datos visibles en el portal oficial del ente electoral.