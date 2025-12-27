CNE proyecta finalizar conteo de diputaciones y alcaldías

Tegucigalpa, Honduras.

En la sesión de pleno que se desarrolla la mañana de este sábado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) discute la forma en que se llevará a cabo el conteo especial para los niveles de diputaciones y corporaciones municipales, a tres días de la declaratoria oficial de las elecciones generales, prevista para el próximo 30 de diciembre. El pleno del CNE inició la sesión abordando diversos temas relacionados con el escrutinio electoral, a casi un mes después de llevar a cabo los comicios. Durante una sesión virtual y con la presencia de los tres consejeros, Ana Paola Hall, presidenta del CNE, señaló que el proceso ha estado marcado por situaciones sin precedentes, como un ambiente hostil, amenazas, así como problemas administrativos y técnicos.

Afirmó que el trabajo realizado no ha contado con el acompañamiento institucional, sino que, según sus palabras, se ha desarrollado pese a una institucionalidad que las ha perseguido, atacado e intimidado de manera constante. Hall sostuvo que, a pesar de esas condiciones, el pleno se mantiene firme y con la conciencia tranquila, asegurando que la declaratoria de elecciones se realizará en tiempo y forma conforme a lo que establece la Constitución y la ley. En el mismo espacio, la consejera Cossette López afirmó que han sido ellas quienes han presentado propuestas concretas para destrabar el proceso electoral y superar los distintos impases registrados durante el escrutinio. López también señaló un abandono técnico por parte de algunos empleados de equipos de representación, quienes, según indicó, se han limitado a remitir documentación, lo que considera ha afectado negativamente el desarrollo del proceso electoral.