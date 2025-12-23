CNE proclama a Nasry Asfura como ganador de las elecciones presidenciales

Tegucigalpa, Honduras.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró la tarde de este 24 de diciembre a Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional, como ganador de las elecciones generales de Honduras y presidente electo para el período 2026-2030, en medio de un proceso marcado por tensiones políticas y mientras aún se desarrollaba el escrutinio especial. La declaratoria presidencial se produjo cuando los resultados preliminares del CNE mantenían a Asfura al frente de la contienda, en un contexto de llamados a acelerar el cierre del proceso electoral. Además, la declaratoria del nivel presidencial fue emitida únicamente por las consejeras Ana Paola Hall y Cossette López, junto con el consejero suplente Carlos Cardona, quienes afirmaron que “la declaratoria no decide, sino que constata”.

"Por voluntad mayoritaria del pueblo hondureño, expresada de forma soberana en las urnas, el Pleno de Consejeros del CNE declara electo como Presidente Constitucional de la República de Honduras, por el período de cuatro (4) años que inicia el veintisiete (27) de enero de dos mil veintiséis (2026) y finaliza el veintisiete (27) de enero de dos mil treinta (2030), al ciudadano Nasry Juan Asfura Zablah, quien, en representación del Partido Nacional de Honduras y habiéndose contabilizado dieciocho mil setecientas cincuenta y siete (18,757) actas, equivalentes al noventa y siete punto ochenta y seis por ciento (97.86 %) de las actas de resultados, obtuvo un millón cuatrocientos setenta y nueve mil setecientos cuarenta y ocho (1,479,748) votos válidos", citó el documento oficial del Consejo Nacional Electoral.

De acuerdo con el organismo electoral, Asfura obtuvo en el último corte 1,481,517 votos (40.26 %), seguido muy de cerca por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1,455,169 sufragios (39.54 %). El CNE tiene plazo hasta el 30 de diciembre para oficializar el cómputo final. En tercer lugar se ubicó la candidata del partido Libre, Rixi Moncada, quien no reconoce los resultados y ha solicitado la nulidad de las elecciones, con 706,266 votos (19.19 %), tras el escrutinio del 99.93 % de las actas.

¿Quién es Nasry Asfura?

Nasry Asfura, conocido entre sus seguidores como “Papi a la orden”, logró en este segundo intento alcanzar la Presidencia de la República bajo la bandera del conservador Partido Nacional, que busca regresar al poder tras un período de desgaste político entre 2010 y 2022, marcado por denuncias de corrupción y narcotráfico contra exfuncionarios. Asfura nació el 8 de junio de 1958 en Tegucigalpa, es hijo de padres de origen palestino y fue alcalde del Distrito Central durante dos períodos consecutivos (2014-2022). También se desempeñó como concejal municipal y como secretario del Fondo Hondureño de Inversión Social. Aunque inició estudios en ingeniería tras finalizar su secundaria en un colegio católico, desarrolló su vida profesional principalmente en la industria de la construcción. En su propuesta de gobierno, Asfura planteó estabilidad fiscal, generación de empleo e inversión en infraestructura productiva, así como el fortalecimiento del sector agropecuario, la mejora de la conectividad y la ejecución de proyectos con impacto inmediato en la economía local.

Respaldo de Donald Trump