CNE dice que la ley no permite recuento voto por voto sin causa legal

Tegucigalpa.

"La Ley Electoral de Honduras no reconoce ni admite la figura del 'voto por voto' total a nivel nacional sin causa. No existe disposición legal alguna que autorice el recuento de todas las actas para un nivel específico sin motivación probada y sin la acreditación de inconsistencias concretas", subrayó el CNE en un pronunciamiento público.

El Consejo Nacional Electoral ( CNE ) de Honduras afirmó este miércoles que la ley no admite un recuento "voto por voto" total de las actas de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre sin causales legalmente acreditadas, y advirtió que esta práctica desnaturalizaría el escrutinio especial, cuyo inicio se ha visto retrasado por diversos problemas.

La práctica legalmente admisible es "la revisión selectiva y no generalizada" de las actas electorales, indicó el CNE, que tiene hasta el 30 de diciembre para dar a conocer los resultados finales de los comicios.

Al menos dos de los activistas resultaron heridos, uno de ellos en la cabeza.

Tres semanas después de las elecciones generales en Honduras, los resultados siguen sin conocerse, lo que aumenta la incertidumbre y esta madrugada se ha registrado un enfrentamiento entre militantes del Partido Nacional y el oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) en las afueras del centro electoral del escrutinio especial, informaron medios locales.

La crisis se ha agudizado por la demora del escrutinio especial que debía comenzar el pasado día 13 de las al menos 2.792 actas con inconsistencias.

El centro de acopio del material electoral se encuentra en el estatal Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde están listas al menos 150 mesas para que se inicie el escrutinio, pero a raíz de los últimos incidentes hoy no se le ha permitido el ingreso al personal acreditado de uno de los turnos, de doce horas cada uno, para comenzar con el conteo de los votos.

Por ley, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene hasta el 30 de diciembre para dar a conocer los resultados, pero con la parálisis del escrutinio especial la situación poselectoral se podría agravar aún más si los resultados no están antes de que se venza el plazo.

De no haber resultados ese día, el caso pasaría al Parlamento, cuyo presidente, militante del partido Libre, no convoca sesiones desde a finales de agosto y en octubre instaló una Comisión Permanente, con amplios poderes, integrada solamente con nueve de los 128 diputados que integran ese poder del Estado.

En medio de la crisis, la presidenta hondureña, Xiomara Castro, que el martes denunció que se gesta un "golpe" contra su gobierno, convocó a una concentración para este miércoles frente a la Casa Presidencial.

"Convocatoria Nacional ¡Todos y todas! Al pueblo en general, juventudes, mujeres, colectivos, organizaciones sociales, populares y obreras. No al golpe de Estado, no al golpe electoral, no al fraude electoral, no a la injerencia de Trump", señala la convocatoria hecha por la mandataria.

El martes, la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, denunció nuevos problemas para iniciar con el escrutinio especial y aseguró que personal de partidos políticos atropella o presiona al organismo que preside.

"¿Habrá una mejor descripción de un secuestro a la institucionalidad? A la vista y paciencia de todos y todas nosotras nos encontramos disminuidas en nuestra libertad, nuestros funcionarios no pueden ingresar a realizar sus funciones y el personal enviado para hacer el escrutinio especial (personal de los Partidos Políticos) se niega a hacer su trabajo y avasalla (presiona, somete) al CNE", indicó Hall en la red social X.

Según los resultados preliminares del CNE, Nasry 'Tito' Asfura, candidato presidencial del conservador Partido Nacional, a quien apoya el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabeza la votación con el 40,54 % de los sufragios.

Le sigue Salvador Nasralla, del Partido Liberal, también conservador, con el 39,19 %, mientras que la candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, está relegada en el tercer lugar con el 19,29 % de los votos, con el 99,80 % de las actas electorales escrutadas.