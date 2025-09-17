¿En qué zonas de Honduras habrá lluvias este miércoles 17 de septiembre?

SAN PEDRO SULA, HONDURAS

La entidad explicó que durante esta jornada se mantendrá la influencia de una vaguada en superficie sobre el territorio hondureño.

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales ( Copeco ) informó sobre las condiciones climáticas que imperarán este miércoles 17 de septiembre de 2025 en Honduras.

De acuerdo con Copeco, este fenómeno meteorológico provocará condiciones de cielo mayormente nublado y lluvias de leves a moderadas.

Asimismo, indicó que la vaguada estará acompañada de tormentas eléctricas que afectarán gran parte de Honduras.

Copeco señaló que los mayores acumulados de lluvia se registrarán en las regiones de occidente, suroccidente, sur y zonas del centro del territorio nacional.

En ese sentido, recomienda a la población hondureña tomar precauciones ante posibles deslizamientos o inundaciones repentinas en áreas vulnerables.