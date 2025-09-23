  1. Inicio
Vaguada dejará lluvias este martes en zonas de Honduras

En la zona norte también podrían presentarse lluvias este martes como consecuencia del ingreso de una vaguada

San Pedro Sula.

La influencia de una vaguada en superficie estará generando este martes lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada, acompañados de tormentas eléctricas en las regiones occidente, centro y sur del país.

Así lo informó Luis Fonseca, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

El especialista señaló que en el resto del territorio nacional también se esperan precipitaciones, aunque de menor intensidad.

En cuanto a las condiciones marítimas, Fonseca detalló que el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre 1 y 3 pies, mientras que en el golfo de Fonseca alcanzará entre 2 y 4 pies.

Temperaturas

Respecto a las temperaturas, el pronóstico establece que en el Distrito Central los valores oscilarán entre 20 y 28 °C. En la región central se esperan máximas de 30 °C y mínimas de 20 °C.

La región insular reportará temperaturas entre 24 y 31 °C, la zona norte entre 26 y 32 °C, y el oriente alcanzará máximas de 31 °C y mínimas de 20 °C.

Las temperaturas más altas se registrarán en el sur, con valores entre 24 y 34 °C, mientras que en el occidente se presentarán las más frescas, con mínimas de 16 °C y máximas de 28 °C.

