Vaguada dejará lluvias este martes en zonas de Honduras

La influencia de una vaguada en superficie estará generando este martes lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada, acompañados de tormentas eléctricas en las regiones occidente, centro y sur del país.
Así lo informó Luis Fonseca, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).
El especialista señaló que en el resto del territorio nacional también se esperan precipitaciones, aunque de menor intensidad.
En cuanto a las condiciones marítimas, Fonseca detalló que el oleaje en el litoral Caribe se mantendrá entre 1 y 3 pies, mientras que en el golfo de Fonseca alcanzará entre 2 y 4 pies.
Temperaturas
Respecto a las temperaturas, el pronóstico establece que en el Distrito Central los valores oscilarán entre 20 y 28 °C. En la región central se esperan máximas de 30 °C y mínimas de 20 °C.
La región insular reportará temperaturas entre 24 y 31 °C, la zona norte entre 26 y 32 °C, y el oriente alcanzará máximas de 31 °C y mínimas de 20 °C.
La influencia de una vaguada en superficie sobre el territorio nacional, estará produciendo lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos con tormentas eléctricas en el occidente, centro y sur; demás regiones precipitaciones débiles. pic.twitter.com/u1uztCczjq— Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (@copecogob) September 23, 2025
Las temperaturas más altas se registrarán en el sur, con valores entre 24 y 34 °C, mientras que en el occidente se presentarán las más frescas, con mínimas de 16 °C y máximas de 28 °C.