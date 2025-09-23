Vaguada dejará lluvias este martes en zonas de Honduras

San Pedro Sula.

La influencia de una vaguada en superficie estará generando este martes lluvias y chubascos de intensidad débil a moderada, acompañados de tormentas eléctricas en las regiones occidente, centro y sur del país.

Así lo informó Luis Fonseca, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

El especialista señaló que en el resto del territorio nacional también se esperan precipitaciones, aunque de menor intensidad.