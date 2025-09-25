  1. Inicio
Clima hoy jueves 25 de septiembre en Honduras

Las temperaturas mostrarán variaciones marcadas según la región del país

Panorama soleado en Tegucigalpa.

 Fotografía de archivo: Emilio Flores / LA PRENSA
​Tegucigalpa.

Las condiciones secas predominarán este jueves 25 de septiembre en la mayor parte del territorio hondureño, de acuerdo con el pronóstico emitido por el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

El pronosticador de turno, Jorge Isai Castellanos, explicó que “predominarán las condiciones principalmente secas para la mayor parte del país”. No obstante, adelantó que durante la tarde se espera el ingreso de brisa proveniente del Pacífico, lo que generará precipitaciones en algunas zonas.

“Por la tarde, el ingreso de brisa del Pacífico producirá lluvias débiles a moderadas, dispersas para el sur”, detalló Castellanos. Además, se prevén lluvias débiles y aisladas en sectores del oriente, centro y suroccidente.

Oleaje

En relación al comportamiento marítimo, el especialista informó que el oleaje se mantendrá entre 1 y 3 pies en el litoral Caribe, mientras que en el Golfo de Fonseca oscilará entre 2 y 4 pies.

Las temperaturas mostrarán variaciones marcadas según la región. En el sur, los termómetros alcanzarán los 37 grados como máxima, con una mínima de 24. En el occidente, la máxima será de 32 grados y la mínima descenderá hasta los 15, configurando un contraste importante respecto a otras zonas del país.

Redacción La Prensa
