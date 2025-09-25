Clima hoy jueves 25 de septiembre en Honduras

​Tegucigalpa.

Las condiciones secas predominarán este jueves 25 de septiembre en la mayor parte del territorio hondureño, de acuerdo con el pronóstico emitido por el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

El pronosticador de turno, Jorge Isai Castellanos, explicó que “predominarán las condiciones principalmente secas para la mayor parte del país”. No obstante, adelantó que durante la tarde se espera el ingreso de brisa proveniente del Pacífico, lo que generará precipitaciones en algunas zonas.