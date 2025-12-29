  1. Inicio
Claves del proceso electoral en Honduras en la recta final del plazo legal

El CNE entra en la recta final. Restan pocas horas para que venza el plazo legal de la declaratoria oficial de las elecciones generales 2025.

  • Actualizado: 29 de diciembre de 2026 a las 16:38 -
  • Agencia EFE
Honduras entra en la recta final de su proceso electoral, a horas de que venza el plazo legal para que se oficialicen los resultados de las elecciones generales del 30 de noviembre, en un escenario marcado por un ajustado resultado presidencial, denuncias de fraude, retrasos en el escrutinio y acusaciones de injerencia de Estados Unidos.

 Foto: LA PRENSA
Tegucigalpa, Honduras.

